Den unge mor vil nu hjælpe par med at få gang i sexlivet igen.

Det er ikke umiddelbart Farrah Abraham, man først tænker på, når man bliver bedt om at nævne en person, der har styr på parforhold. Men hvis du alligevel tænker, at du godt kunne bruge hendes råd – og sidder med små 33.000 kroner, du ikke lige ved, hvad du skal bruge til – så har du nu mulighed for det.

I samarbejde med pornosiden CamSoda, der også var det firma, der hev Farrah tilbage i pornobranchen og endte med at få hende fyret fra ‘Teen Mom’, springer Farrah nemlig nu ud som par- og sexterapeut.

Her kan både enlige og par få rådgivning og hjælp – Farrahpy, som hun kalder det – af den unge mor, der kun forlanger 33.000 kroner per halve time.

Det fortæller både CamSoda og Farrah på Instagram.

»Jeg glæder mig så meget. Det bliver fantastisk,« siger den unge mor og tilføjer, at hun har givet meget sex- og parterapi, da hun medvirkede i den amerikanske version af ‘Ex on the Beach’ tidligere i år.

Herunder kan du se den video, som Farrah har delt på Instagram:

Vis dette opslag på Instagram It’s official! FARRAHPY TIME HERE! Love giving dating advice on @exonthebeach so join me for Live sex therapy sessions now available! Couples, individuals and groups are welcome! @camsoda #ad https://www.camsoda.com/farrahabraham1 #couples #dating #Healthysexlife #singles #itsyoursexlife #farrahabraham #couplestherapy #sex #empower Et opslag delt af FARRAH ABRAHAM (@farrah__abraham) den 17. Jan, 2019 kl. 1.45 PST

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.