Lægerne og Kamilla var ikke enige, men den unge mor endte med at få ret.

De første 8 uger af Kamilla Skovs datters liv har været fyldt med gråd og uvished omkring, hvad der dog var galt med den lille pige.

For to uger siden blev ‘De unge mødre’-deltageren og datteren, Melia, derfor indlagt på Kolding Sygehus’ børneafdeling til observation i tre dage.

Efterfølgende blev Kamilla til stor skuffelse sendt hjem med beskeden om, at Melia var helt normal.

Den unge mor protesterede og fik derfor medicin med hjem mod refluks, som Kamilla selv mente, at datteren led af. Lægernes vurdering var dog, at det ikke ville virke, fordi alle spædbørn har skrigeture, og de havde ikke observeret Melia som værende værre end andre børn.

Den vurdering kunne Kamilla slet ikke forstå, og nu fortæller hun, hvordan det er gået efter indlæggelsen.

'I har spurgt en del til, hvordan det går med baby efter opstart på Nexium (medicin mod refluks, red.). Vi er nu nede på max 1-2 skrigeture med max 15 minutters varighed! Hun sover godt om formiddagen og middag. Bliver lidt urolig om eftermiddagen, men der er også mere larm herhjemme, i det tidsrum. Hun er meget vågen mellem 19-23, men ikke ked af det. Så venner. JEG TROR SGU MEDICINEN VIRKER!,' skriver Kamilla på sin Instagram og fortsætter:

'Hun ligger ikke og laver så mange synkelyde mere og kan sove fra 23-05. Så fuck dig, dig som sagde at lægen vidste bedst, det gjorde lægen tydeligvis ikke. Det er bare gået så godt. Jeg er så glad for, at jeg lyttede til min egen mavefornemmelse og til alle jer, som skrev refluks. Tak for jeres opbakning, jeres råd og ikke mindst alt jeres kærlighed.'

Der er altså bedring med den to måneder gamle Melia, og Kamilla kan endelig begynde at nyde sin tid som nybagt mor for tredje gang.