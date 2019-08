Det blev ikke helt den fødselsdag for Lunas søn, som hun havde håbet på.

En fødselsdag er som regel en festdag, og det var da også tilfældet, da ‘De unge mødre’-deltageren Luna Munks yngste søn i weekenden fydte 2 år, men selvom det skulle fejres, så indrømmer Luna, at dagen langt fra var en fest for hende.

'I går var Zilas fødselsdag! Mit minde om den dag er ikke det bedste. Jeg var så træt, flere dages søvnmangel på grund af tankemylder indhentede mig, jeg fik det fysisk dårligt flere gange og generelt var mit overskud pist væk. For MIG var dagen rigtig dårlig, heldigvis så er jeg helt sikker på, at drengene og Zilas, som jo var midtpunktet, hyggede sig gevaldigt,' skriver Luna på sin Instagram.

Hektisk dag til trods for manglende overskud

Luna havde planlagt dagen således, at de først fejrede Zilas i vuggestuen med kage, hvor også drengenes far var med, og herefter tog de en tur på McDonalds. Efter at have spist mødtes Luna og drengene med Lunas mor og hendes kæreste og tog til Randers Regnskov.

Dagen sluttede med hygge i kolonihaven, men Luna kæmpede med sit humør dagen igennem.

'Drengene hyggede sig, mens jeg på bedste vis skjulte mit manglende overskud, flere gange pressede tårerne sig på, og jeg var utrolig sensitiv. Det var hårdt, rigtig hårdt, jeg havde flere gange lyst til at gå fra det hele og tage hjem, men det gjorde jeg selvfølgelig ikke for deres skyld,' fastslår Luna på Instagram og fortsætter:

'Vi kom igennem, drengene var glade, og det var det vigtigste! Nogle dage så kæmper man sig bare igennem, i går var det uheldigvis på Zilas fødselsdag, men det er man jo ikke altid herre over. Heldigvis er alt godt igen i dag, vi hygger og putter på sofaen med film og slapper af efter dagen i går, humøret er igen i top.'

