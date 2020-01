Der følger mange goder med til at blive et kendt tv-ansigt - og et tilsvarende stort ansvar. Det har Martinna Pedersen fra 'De unge mødre' måttet erkende.

‘De unge mødre’-deltageren Martinna Petersen venter i øjeblikket sit tredje barn, og i den forbindelse får hun mange henvendelser fra andre, vordende mødre, der gerne vil have anbefalinger til skønhedsprodukter.

Blandt andet er hun af mange blevet spurgt om en vegansk amme- og graviditetsvenlig vippeserum, fordi hun i sensommeren sidste år reklamerede for netop sådan et produkt.

Nu trækker hun dog anbefalingen tilbage, da hun alligevel ikke kan stå inde for den. Sådan skriver hun i en story på Instagram:

'Jeg trak hurtigt min reklame tilbage, da jeg hørte nogle rygter om firmaet, og jeg fik bare en rigtig dårlig mavefornemmelse,' skriver Martinna og fortsætter:

'Jeg ved ikke, om der er hold i rygterne, men jeg tager personligt afstand til firmaet og anbefaler ikke deres vippeserum til nogle – hverken gravide eller ammende.'

Hold jer fra den slags

Firmaet Martinna reklamerede for hedder CopenhagenLashes, og deres vippeserum har man også set en række andre influencers reklamere for.

De markedsfører sig blandt andet på, at de planter et træ i regnskoven for hver solgte serum, og den detalje kan Martinna hverken be- eller afkræfte:

'Jeg ved ikke, om det er sandt eller ej. Men jeg har ikke tillid til dem overhovedet, og jeg undskylder mange gange til jer, der har købt det.'

Martinna vil i det hele taget slet ikke anbefale hverken gravide eller ammende at benytte sig af den slags skønhedsprodukter:

'Min personlige holdning er, at man skal holde sig fra den slags, hvis man er gravid eller ammende. Men det er selvfølgelig op til folk selv,' afslutter den unge mor.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk