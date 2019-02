'De unge mødre'-deltageren og kæresten er lykkelige over, at de nu kan dele hverdagen sammen.

Det var en lykkelig Nanna-Johanne Jensen, der i januar afslørede over for Realityportalen, at bryllupsklokkerne i fremtiden ringer for hende og kæresten, 33-årige Michael, der har været på knæ for hende. Nu har parret dog taget et stort skridt sammen, inden den står på bryllup til sommer.

I weekenden flyttede Michael nemlig til Hvide Sande og ind hos Nanna-Johanne og den unge mors to børn fra tidligere forhold, Julius og Miclas. Det fortæller ‘De unge mødre’-deltageren til Realityportalen.

»Det er så dejligt. Vi nyder det – alle fire. Børnene elsker det, Michael elsker det, og jeg elsker det. Vi er så glade for det,« jubler 22-årige Nanna-Johanne.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se geniale valg, som sønnen Julius traf, da han fik frit valg på alle hylder til at vælge et kæledyr.

Glæder sig til fælles hverdag

Michael og Nanna-Johanne stod frem som kærester i oktober sidste år, efter de var blevet kærester måneden forinden.

Siden blomstrede kærligheden altså for alvor mellem dem, selv om afstanden var stor. Parret boede to timers kørsel fra hinanden, og den fælles adresse betyder derfor en hel del for hverdagen hos det kommende ægtepar.

»Det betyder jo, at vi kan være mere sammen. Vi kan være være den familie, vi ønsker at være, og vi kan dele alle hverdagens små ting med hinanden,« siger Nanna-Johanne og fortæller, at hendes bolig er stor nok til hele familien.

Godt i gang med planlægningen

En del af hverdagen er i øjeblikket planlægningen af det bryllup, som parret gerne vil holde til sommer. Og det går den rigtige vej.

»Vi er godt i gang med at arrangere brylluppet, og vi glæder os rigtig meget,« siger den unge mor, der ikke afviser, at parret også skal have fælles børn i fremtiden.

»Næste skridt er brylluppet, og så tager vi den derfra,« lyder det fra Nanna-Johanne.

‘De unge mødre’-seerne får ikke lov til at følge med i parrets fremtid sammen. Nanna-Johanne har nemlig valgt at trække sig fra reportageserien efter denne sæson. Det kan du læse mere om her.