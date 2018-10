Der kommer alligevel ikke endnu et barn til 'De unge mødre'-deltageren i den nærmeste fremtid.

I flere sæsoner fik ‘De unge mødre’-seerne lov til at følge med i livet hos 26-årige Belinda Tümmler og datteren Catalina på to år. Her kunne seerne blandt andet følge med i hendes liv som alenemor, og hvordan hun kæmpede for at få et donorbarn, indtil hun trak sig fra serien forud for denne sæson.

Planerne om et donorbarn blev kortvarigt droppet, da Belinda fandt en kæreste, men da det forhold tidligere i år gik i stykker efter tre måneder, blev de planer for alvor genoptaget.

»Forholdet har gjort mig mere sikker på, at et donorbarn er det rette for mig. Jeg vil ikke stå i en situation, hvor jeg bliver alenemor, fordi faren til barnet og jeg ikke længere er sammen. Jeg vil også hele tiden have frygten for, at det sker, så jeg vil ikke være en glad og rolig mor,« sagde hun dengang til Realityportalen.

Planerne på pause

Derfor gik projekt baby igen i gang, og efterfølgende blev Belinda insemineret én gang for et halvt års tid siden. Det var dog igen uden held, og nu har den unge mor helt lagt planerne på hylden – i hvert fald for den nærmeste fremtid.

»Jeg har jo svinget meget mellem det hele, men jeg er kommet frem til, at jeg har brug for ro. Jeg har brug for at være alene med Catalina, uden der skal være en kæreste inde i billedet, og uden jeg skal være i gang med at få nummer to,« siger hun til Realityportalen og fortsætter:

»Jeg vil ikke udelukke hverken kærligheden eller et donorbarn i fremtiden, men lige nu får vi lidt ro på. Jeg nyder bare at være mig og Catalina, og så må vi se, hvad der sker.«

Den tidligere ‘De unge mødre’-deltager slår fast, at hun ikke leder efter kærligheden, men hun er heller ikke afvisende, hvis den rette fyr dukker op.

»Jeg gør ikke noget aktivt for at finde en fyr, men jeg har fået øjnene op for, at det kan lykkes for mig at blive glad for en fyr. Så jeg tager egentlig bare det hele lidt, som det kommer, og så ser vi, hvad der sker. Jeg vil heller ikke sætte mig alle mulige mål for, hvornår jeg skal nå forskellige ting, for så går man bare og bliver lidt stresset. Jeg tager egentlig bare det hele afslappet og nyder mit liv med min datter.«

Klar til nyt eventyr

For to måneder siden fyldte Catalina to år, og hun er efterhånden blevet en stor pige, der nyder livet i vuggestuen. Men i løbet af det nye år starter der et helt nyt eventyr for hende.

»Hun starter formentlig i børnehave til maj næste år. Det kommer lige lidt an på, hvordan det hele passer, men hun bliver rykket op sammen med et hold. Det er lidt vildt. Det er selvfølgelig lidt det samme, men så alligevel noget helt andet. Hun er jo en stor pige, og det er slet ikke til at forstå. Det bliver rigtig spændende,« siger Belinda og fortæller, at datteren er en glad pige, der har det godt.

Den unge mor læser stadig HF-enkeltfag hjemmefra, og det har hun planer om at blive ved med lidt endnu. I øjeblikket læser hun matematik og samfundsfag på C-niveau, men i fremtiden har hun planer om at tage en længere uddannelse.

»Jeg søger ind på socialrådgiveruddannelsen enten i 2019 eller 2020. Men jeg vil først gerne være lidt stærkere i fag som psykologi og samfundsfag, så derfor vil jeg gerne læse nogle flere enkeltfag, inden jeg søger ind. Men jeg synes, det er et job, der kunne være spændende, og så har jeg selvfølgelig også tænkt på, hvad der kunne hænge sammen, hvis jeg er alene med Catalina og skal hente hende og alt sådan noget,« siger hun.

Belinda forventer ikke, at ‘De unge mødre’-seerne kommer til at følge med i deres liv i fremtiden, men hun slår samtidig fast, at man aldrig skal sige aldrig.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk