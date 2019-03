Retten har bestemt, at den unge mor må til lommerne.

Det kører ikke helt for Farrah Abraham i øjeblikket.

For nylig kom det frem, at ‘Teen Mom’-stjerne bliver sagsøgt for 665.000 kroner af storcenteret Oaks at Lakeway, hvor hun drev to butikker, som hun pludselig lukkede.

Men nu er der faldet dom i en anden sag mod den unge mor, der må til lommerne.

Tilbage i november skulle Farrah Abraham have deltaget i en kendis-boksekamp mod ‘Flavor of Love’-stjerne Nicole ‘Hoopz”’ Alexander.

En uge før stævnet trak ‘Teen Mom’-stjernen sig pludselig, og både sponsorer og arrangør Damon Feldman følte sig i den grad snydt.

Arrangøren trak hende derfor i retten, og den sag er nu blevet afgjort. Det skriver The Blast, der er i besiddelse af dokumenter fra retten.

Her er Farrah Abraham blevet dømt til at skulle betale Damon Feldman $12.000 – omkring 79.000 kroner – plus sagomkostninger for godt 1100 kroner.

Den unge mor dukkede ikke selv op i retten.

Da Farrah Abraham trak sig fra boksekampen, hævdede hun, at Damon Feldman ikke havde levet op til de ting, der står i hendes kontrakt.

The Blast er dog i besiddelse af kontrakten, der ifølge mediet modbeviser hendes påstand.

I kontrakten står der desuden, at hun ville vinde kampen, uanset hvordan det gik i ringen.

Nu må Farrah Abraham til lommerne, og det er altså måske ikke den eneste gang i den nærmeste fremtid, at retten skal vurdere, hvorvidt hun skal betale penge. Det kan du læse mere om her.

