'De unge mødre'-deltageren og kæresten blev enige om navnet til parrets søn, men det skete ikke lige med det samme.

Det var en lykkelig Melissa Ploug, der den 20. juli i år kunne kalde sig mor til tre, da hun fødte en sund og rask søn fem dage efter termin. I weekenden blev den tre måneder gamle dreng døbt, og den unge mor løftede endelig sløret for, hvilket navn parret havde valgt. Melissa og kæresten René endte på navnet Jordan, men det var ikke uden diskussioner.

»Vi havde faktisk supersvært ved at blive enige. Jeg frygtede lidt, at vi aldrig ville blive det. Det skulle være et ‘J’-navn og klinge med hans brødre, Joshua og Justin, der begge har seks bogstaver. Så det ville jeg også gerne have her, og det begrænsede det virkelig meget,« fortæller Melissa.

Artiklen fortsætter under videoen

‘De unge mødre’-deltageren og kæresten havde flere forskellige navne i spil, inden de endeligt landede på Jordan.

»Vi prøvede med en masse navne, men intet lød rigtigt i munden – Jaymie, men René ville stave det Jamie, og Jaxson, men René ville stave det Jaxon. Men Jordan blev vi ved med at falde tilbage på, så til sidst blev vi enige om, at det var der nok en grund til,« siger den unge mor og slår fast, at alle er godt tilfredse med navnet.

»Vi synes jo kun, at han ligner en Jordan nu. Jeg kan slet ikke forestille mig hans ansigt med et andet navn længere, og det jeg sikker på, at hans far og brødre heller ikke kan.«

Traditionel barnedåb

Selve barnedåben gik rigtig godt, da ‘De unge mødre’-deltageren og kæresten havde samlet familie og venner fra nær og fjern til at fejre dagen med dem.

»Det gik over al forventning. Jeg revner af stolthed over mine tre drenge, der alle klarede dagen til ug. Det var en skøn dag, og jeg var så heldig at kunne få lov at dele den med min lille familie samt familie og venner fra både Jylland og Sverige,« siger Melissa.

»Det var utrolig traditionelt, tror jeg, man vil omtale det. Dåb fra klokken 10 i kirken, hvor Renés mor ligger begravet, efterfulgt af gudstjeneste. Så tog vi sammen ned i selskabslokalet, som vi dagen før havde pyntet op og dækket op. Der blev spist mad, spist slik, kage og chips, og vi afsluttede så derefter med at åbne alle gaverne sammen med børnene. Justin valgte gaver og pakkede dem op, og Joshua læste alle kortene op.«

