Martinna har igennem flere år gemt på en hemmelighed, som hun skammer sig over.

I dag er ikke en nem dag for Martinna fra ‘De unge mødre’.

Hendes mindste søn skulle nemlig igennem lidt af en oplevelse i morges, og den unge mor har meget svært ved ikke at bebrejde sig selv.

»Jeg stod frem for 5 år siden og fortalte, at vi brugte kokosolie som tandpasta til baby Milan. Vi gjorde det ikke længe, for jeg fik en fornemmelse af, at det ikke var godt nok. Han fik med årene selvfølgelig huller, og det gjorde mig så ondt. Da Elliot kom til verden, ønskede jeg ikke at begå samme fejl, så vi børstede løs med fluortandpasta, lige fra første tand brød ud.«

» Men hans fortænder voksede ud med gule pletter på, og selvom vi har børstet alt det, vi kunne, er de dagen i dag helt rådne, og han har meget ondt i dem,« skrev Martinna i går på sin Instagram-profil og fortsatte:

»Han har endda meget dårligere tænder end Milan, på trods af at vi har brugt fluortandpasta fra start. Jeg har været i tæt kontakt med tandplejen de sidste mange år. De har altid været enormt støttende, og de siger, at det er en emaljefejl, Elliot har. Alle tænderne i undermunden er sunde og raske. Men i morgen tidlig skal han altså igennem en medicinsk behandling og have rykket fortænderne ud.«

Det er en dyb sorg og skam

Det har ikke været en nem beslutning for Martinna at åbne op omkring drengenes dårlige tænder og sin egen skyldfølelse.

Hun fortæller, at hun flere nætter har grædt og ligget søvnløs over det.

Når hun ikke har delt det før nu, skyldes det, at hun har frygtet, hvad folk ville tænke og har skammet sig over det.

»Jeg kan slet ikke være i det. Det fylder meget og har fyldt meget i mig de sidste par år. Det er virkelig en dyb sorg og skam, som bare sidder og æder mig op, og egentlig behøvede jeg jo slet ikke, at dele det med jer, men jeg tænker måske, at det er godt nok for mig, at være åben omkring det, så jeg en dag forhåbentlig kan slippe det og slutte fred med, at det bare er sådan, det er,« skriver Martinna og fortsætter:

»Vores børn HAR bare dårlige tænder og det er ikke min eller Mikkels skyld. Jeg har spurgt mig selv utallige gange, hvad vi dog har gjort galt. Kan det være langtidsamningen? Er det, det medicin jeg har taget under graviditeten? Jeg ved det ikke og finder nok heller aldrig ud af det, men jeg ved, at vi har gjort, hvad vi kunne. Jeg er en god mor, og jeg elsker mine drenge overalt på jorden.«

På sin Instagram har hun efterfølgende modtaget en masse tips og tricks, og et af dem lyder på, at hun kan tage ekstra d-vitamin i graviditeten, hvilket hun tager til efterretning og gør nu i håb om ikke at videreføre de dårlige tænder til lillebror i maven.

En del peger dog også på, at det kan være genetisk, og Martinna indrømmer da også, at både hende og Mikkel har bøvlet meget med deres tænder, da de var børn.

