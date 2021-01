Samme dag som hans nyeste musiknummer 'Lie Lie Lie' blev udgivet, måtte Disney-stjernen Joshua Bassett lade sig indlægge og efterfølgende operere.

Det oplyser hovedpersonen selv på sin Instagram fra sygesengen.

»En ukendt og ubehagelig følelse udviklede sig til den værste smerte i mit liv. Efter flere og mange, mange grimme dage og nætter måtte jeg lade mig indlægge,« skriver han på Instagram.

Joshua Bassett er mest kendt for sin hovedrolle i tv-serien 'High School Musical: The Musical: The Series', hvor han spiller karakteren Ricky Bowen.

Udover skuespillet er han også musiker og er i 2021 aktuel med sit første album. Hans første single udkom for nylig, hvilket tilfældigt faldt sammen med indlæggelsen på hospitalet.

»Ikke det første sted jeg forventede at være på udgivelsesdatoen for 'Lie Lie Lie',« siger han til sine 2,3 millioner følgere på Instagram.

Hvad operationen har vist, står ifølge den unge skuespiller stadig uklart.

Det har dog ingen relation til covid-19, skriver 20-årige Bassett.

Ikke desto mindre skal han forblive på hospitalet, mens undersøgelserne af ham pågår.