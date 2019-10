Mens millionerne fosser ud af rigmanden Jørgen Hallundbæks pengetank grundet et presset oliefirma, så har sønnen Emil Hallundbæk anderledes succes med sit ’livsværk’.

Den unge milliardærarving er nemlig på vej mod en OL-kvalifikation.

Emil Hallundbæk er ligesom resten af Hallundbækfamilien - og mange af Danmarks rigeste - vild med heste.

I mange år har den 21-årige rytter været at finde helt i toppen af verdenseliten på henholdsvis pony-, junior- og ungrytterplan.

Det vil være en kæmpe drøm, der går i opfyldelse. Det er det mest prestigefyldte mesterskab, man kan komme Springrytter Emil Hallundbæk til B.T.

Men fra næste år skal han til at kæmpe mod seniorer, og det kan meget vel føre til en opsigtsvækkende OL-deltagelse allerede i hans første seniorår.

Ifølge hestemediet Ridehesten er den unge springrytter tæt på at sikre sig en individuel kvalifikation til OL i Tokyo.

Det bekræfter Emil Hallundbæk overfor B.T.:

»Det vil være en kæmpe drøm, der går i opfyldelse. Det er den mest prestigefyldte sportsbegivenhed, man kan komme til,« siger han.

For tiden ligger han øverst på den liste, der kan sikre ham en OL-billet. Men man kan samle point frem til 1. januar.

»Det er overhovedet ikke afgjort nu. Det er med at holde skruen lige i vandet, og der er blandt andet nogle nordmænd, der godt kan nå at slå mig,« lyder det fra den danske toprytter.

Hele familen Hallundbæk flyttede til Belgien for nogle år siden for at satse på børnenes ridekarriere.

Både Emil Hallundbæk og hans lillesøster Clara Hallundbæk har i årevis været med i toppen af dansk springsport. Helt fra en tidlig alder har de deltaget i og vundet danmarksmesterskaber med deres ponyer.

Og søskendeparret har da også haft rammerne til at udfolde deres sport.

Familien har i årevis ejet den overdådige hesteejendom Haragabgaard, som ligger i Nordsjælland ved Gribskov.

Ejendommen har de seneste to år stået til salg til 85 millioner kroner og er dermed en af Danmarks dyreste ejendomme på markedet.

Den heldige køber kan få en ejendom fra 2002 i gammel stil, som rummer både biograf i kælderen, swimmingpool på terrassen og et luksushesteanlæg med plads til 27 heste.

Ejendommen har desuden en kæmpe kælder med plads til en stor bilsamling, skriver mægleren Ivan Eltoft Nielsen.

Hele familien tager del i hesteinteressen, og forældrene Marianne og Jørgen Hallundbæk, der blev skilt i 2015, er begge habile ryttere.

»Ridning er jo en livsstil, og hele vores familie har viet sit liv til hestene og det, at vi kan udleve vores drømme som internationale springryttere,« har Clara Hallundbæk forklaret til ridemagasinet Malgretout.dk

Foruden at være kendt som springryttere er Clara og Emil Hallundbæk også kendt for i en periode at have været nogle af Danmarks yngste milliardærer.

Tilbage i 2015 overdrog deres far de fleste aktier i sit holdingselskab JH Holding til sine børn, og dermed blev de milliardærer.

Jørgen Hallundbæk var dengang ifølge Berlingske Danmarks 56. rigeste med en formue vurderet til to milliarder kroner.

Han havde tjent formuen på at stifte virksomheden Welltec, der leverer olierobotter og boreudstyr til olieindustrien.

De pressede oliepriser har de seneste år presset Welltec voldsomt, og pengene er fosset ud af Hallundbæks pengetank så hurtigt, at han på tre over har tabt over 800 millioner kroner og nu ikke længere er på listen over Danmark rigeste.