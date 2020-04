Mange seere af 'Familien fra Bryggen' og følgere af Geggo undres over, at Geggo har termin i august, når hun i programmet afslører, at hun har termin i juni.

Sæson 17 af ‘Familien fra Bryggen’ startede sidste torsdag den 23. april, og allerede i første afsnit tager Stephanie, også kendt som Geggo, en graviditetstest, der viser sig at være positiv. Da parret regner terminsdatoen ud, falder den på den 20. juni, som er manden Cengiz fødselsdag, og det har fået mange seere til at undre sig.

Geggo er som bekendt gravid i dag, og den 9. april lægger hun et opslag ind på Instagram, hvor hun skriver, at hun nu er halvvejs i graviditeten. Med den information giver det Geggo en terminsdato sidst i august, og det har fået Geggos følgere til tasterne på Instagram, hvor beskeder som disse er tikket ind.

»Men hun har jo termin i august nu. Så giver det sig selv, at det nok desværre ender dårligt, og de så er blevet gravide igen.«

»Man ved, du er gravid nu med termin i august, og i første afsnit står der termin 20/6, og det passer jo så ikke, så man undrer sig lidt og tænker, åh hvor synd de skal igennem en trist ting, men også dejligt man så kender til jeres lykke nu.«

»Eftersom Geggo, så vidt jeg ved, har termin i august, og at man ser i første afsnit, at det var den 20. juni, så er mit bud, at hun desværre gik igennem en abort.«

Andre gætter på, at terminsdatoen er regnet forkert i første omgang.

»Kan man ikke forestille sig, at det måske bare er app’en der er fejl i?«

Realityportalen har spurgt Geggo, hvad der er op og ned i forvirringen om hendes terminsdato.

Mange af dine følgere har bemærket, at du i ‘Familien fra Bryggen’ fastsætter en terminsdato til den 20/6, og nu har du termin i august. Har du lyst til at dele, om du aborterede første gang, eller om det skyldes en fejl i beregningen af termin?

»Nej det har jeg ikke lyst til at uddybe nu,« svarer Geggo.

Er det fordi, at vi får svaret senere i Familien for Bryggen?

»Muligvis,« svarer Geggo, der ikke har flere kommentarer til den historie.

Seere og følgere af Geggo må altså væbne sig med tålmodighed for at få mysteriet opklaret. Se ‘Familien fra Bryggen’ hver torsdag kl. 20.00 på TV3 og Viaplay.

Vis dette opslag på Instagram Så nåede jeg halvvejs i graviditeten ... Og man kan roligt sige at det har været anderledes denne gang Med Alba kunne jeg kun mærke jeg var gravid fordi maven voksede (bevares, C er nok ikke enig - han synes vist jeg var et hormonelt monster, klar til at spise ham hvert øjeblik) men denne gang har jeg kastet op helt op til nu (og f.... stadig) har været SÅ træt at jeg kunne stå op og sove og generelt bare været, well, hårdere ramt Men NØJ jeg glæder mig til at møde den lille fis, og blive mor til 2 #20ugergravid #nukanmanfaktisksejegergravid Et opslag delt af Stephanie Karma Salvarli

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.