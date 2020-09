I bunden af artiklen kan du se et klip fra programmet, hvor Linse og Didde har iført sig hvide overalls på deres tur til Bornholm.

Der var en helt klar plan med at iføre sig de hvide smækbukser. Set i bakspejlet havde 'Bryggen'-veninderne gjort noget andet.

Det kan måske virkelig lidt besynderligt, at Linse Kessler og Didde Skjelmose under næsten hele deres ophold render rundt i et par hvide overalls, som faktisk er et par malerbukser, uden at forklare, hvorfor de har ens tøj på, eller hvordan de har skaffet bukserne.

De to 'Bryggen'-veninder følte i nuet, at de så virkelig godt ud i bukserne, men efterfølgende kan de se på skærmen, at det ikke helt ser ud, som de følte. Linse var da også lidt skeptisk til at begynde med, da Didde præsenterede hende for sin idé med bukserne, for hvorfor skulle de have malerbukser på, når nu de ikke skulle ud og arbejde?

»Jeg ved ikke, hvorfor det ikke bliver forklaret i programmet. Vi ligner jo sådan nogle arbejdsmænd! Nå, men de sad da meget godt, tænkte jeg. Vi var jo lidt godt i stand begge to. Men da jeg så programmet, tænkte jeg: 'Hvad fanden laver vi?'. Jeg tror bare, vi syntes, vi var smarte, og så kan vi jo godt lide at have det samme tøj på. Jeg havde egentlig ikke tænkt så meget over det, før jeg så programmet. Vi er blevet enige om, at vi tager det nok ikke på igen,« griner Linse.

En romkugle på Bornholm

Didde fik ideen med de hvide malerbukser, da hun var på sin arbejdsplads, som er en genbrugsstation i Kolding. Her skal hun af og til bestille arbejdstøj, og lige inden optagelserne på Bornholm skulle hun hente nogle sikkerhedssko.

»Så står der en mannequin, som selvfølgelig er size 0 og er iført et par hvide smækbukser, og det så så godt ud. Så tænkte jeg, at det skulle Linse og jeg også, for sådan kommer vi da også til at se ud. Men det gjorde vi så ikke. Så det må jeg sige – det var en ommer, det dér,« siger Didde om at se sig selv på skærmen.

Didde havde ellers tænkt det hele grundigt igennem.

»Min idé var, at nu når vi skulle til Bornholm, så skulle vi være ens, og når jeg tænker på Bornholm, så tænker jeg på en fisker med en pibe i munden og et par hvide overalls. Det var meningen, vi skulle blende ind med øens beboere. Men jeg ligner mere en romkugle,« siger Didde og tilføjer:

»Mange veninder hader, hvis de har ens tøj på, men det gør Linse og jeg ikke. Vi synes, det er så hyggeligt.«

Se klippet herunder, hvor de to veninder er iført de hvide overalls.

