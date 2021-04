Umut Sakarya springer ud som forfatter.

Den populære restaurantejer har allerede sat sin første kogebog 'Guldskeen' i forsalg med fokus på det danske køkken, og nu lancerer han så sit nyeste projekt: En kogebog til børn.

I et Instagram-opslag fortæller Umut Sakarya, hvordan han selv som barn i Tyrkiet i en periode måtte stå for sin egen mad, da hans mor var rejst til Danmark, og hans far var fraværende i hjemmet.

'Jeg husker tydeligt, hvor ked af det jeg blev, når alle børn spiste madpakke, og jeg endnu engang skulle ned og købe mig et eller andet ligegyldigt i kiosken,' skriver han blandt andet i opslaget om perioden efter sine forældres skilsmisse, inden han som 13-årig flyttede til Danmark og blev genforenet med sin mor.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Umut Sakarya (@umutsakarya)

Overfor B.T. uddyber han sine tanker omkring kogebogen.

»Et ti-årigt barn er ikke dumt. Det har også følelser, og det er ikke sjovt ikke at have madpakke med ligesom de andre, fordi ens mor måske ikke har tid eller prioriterer det.«

Umut Sakaryas kommende børnekogebog, som han regner med er klar til næste sommer, tager udgangspunkt i at alle skal kunne være med. Og så skal den være et supplement til det børn lærer om madlavning og husholdning i skolen.

»Da jeg havde hjemkundskab i folkeskolen, syntes jeg, der manglede et overordnet tema, en rød tråd. Det vil jeg prøve at lave, gerne i samarbejde med nogle pædagoger, der kan hjælpe med at tilpasse niveauet, så det ikke bliver for komplekts,« forklarer han og tilføjer:

Umut. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Umut. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Jeg håber, bogen kan gøre forældrene mere bevidste om det, men også skabe en interesse for madlavning hos børnene. Da jeg gik i 5.-7. klasse kunne jeg godt lave min egen madpakke. Det handler bare om lære børnene hvordan og give dem nogle lækre alternativer. Det behøver ikke altid bare være leverpostej på rugbrød.«

Som nævnt tror han ikke børnekogebogen er klar før næste sommer, da han efter et langt corona-år har tralvt med sine restauranter og et par andre bogudgivelser. Derudover vil han starte sit børne-projekt op til sommer med en række Youtuber-videoer, som han beskriver som 'hjemkundskabstimer'.

På tv er Umut Sakarya i denne uge aktuel på Kanal 5 i programmet 'Over Atlanten', hvor han i november sidste år sejlede over Atlanterhavet med blandt andre tv-vært Felix Smith, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og svømmeren Sarah Bro.

»Jeg har fået lov til at se de første afsnit, og det er ren hygge. Det er meget anderledes i forhold til sidste sæson, hvor det hele gik op i hat og briller. Vi hygger os bare, og man får helt lyst til at rejse, når man ser det,« fortæller Umut Sakarya, der ikke har planlagt noget særligt i forbindelse med premieren søndag.

Umut i 'Over Atlanten'. Foto: Per Arnesen Vis mere Umut i 'Over Atlanten'. Foto: Per Arnesen

»Sarah (Bro, red.) og jeg bor tæt på hinanden og er blevet rigtig gode venner, så det kan være, vi arrangerer et eller andet.«

Umut Sakarya er født og opvokset i Tyrkiet, før han som 13-årig flyttede til Odense med sin mor og bror. Han er udlært kok på Skovshoved Hotel og er i dag indehaver af restauranterne Guldkroen, Guldgrillen og Guldkebab i København.