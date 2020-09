'Du gør det så godt, Mette. Håber, at vi lukker landet helt ned, og vi alle sammen bliver tvangsvaccineret og kun må se nyheder igennem DR og slukker for internettet,' lyder det stærkt ironisk fra Umut Sakarya i et opslag på Facebook.

Den kendte kok og iværksætter reagerer på statsminister Mette Frederiksens seneste coronaudmelding, hvor restauranter de næste 14 dage skal lukke klokken 22, ligesom gæster og personale pålægges at bære mundbind.

Da B.T. efterfølgende får fat i Umut Sakarya, der blandt andet står bag den københavnske restaurant Guldkroen, fortsætter han i første omgang i ironiske vendinger.

»Det er simpelthen så dejligt. Jeg håber, vi lukker helt ned. Jeg håber, at vi lukker alle tv-kanaler og internettet, så der ikke kommer andre holdninger frem, som gør mennesker utrygge. Det er vigtigt, at vi føler, at det kun er 'mor-Mette', der bestemmer,« griner han og tilføjer så:

»Ej, jeg har sgu ikke noget at sige... Vi lukker jo tidligt, så vi er ikke så hårdt ramt. Vi taber måske 10.000-15.000 om dagen, men vi er jo også bare nogle kapitalistiske svin. Så det er helt fair. Vi skal bare ned med nakken.«

Da Umut Sakarya har samlet sig i en mere seriøs tone, fortæller han, at han som udgangspunkt er glad for, at de nye stramnnger i denne omgang kun gælder i 14 dage.

»Det gør virkelig noget, at man ved, hvor lang tid det er. Så kan man lave en plan. Og vi er jo fuldt booket, så det skal nok gå. Jeg synes mere, det er synd for de restauranter, der for eksempel har en bar.«

Umut Sakarya fortæller, at han for et par uger siden var i Berlin, hvor man allerede har indført maskepåbud på restauranter.

Umut Sakarya. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Det fungerede fint. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke bare gør som i Tyskland, hvor man har masker på, og så har åbent, så lang tid man har lyst. Det er jo ikke fordi, virussen bliver mere aktiv efter klokken 22. Det giver jo ingen mening.«

Han understreger, at det er fint, at man kommer med tiltag for at komme coronaspredningen til livs, men det skal gøres med omtanke.

»Vi har styr på det. Vi har håndsæbe, håndsprit, afstandskrav og personale, der holder øje med, at kravene bliver overholdt. Når vi så skal lukke klokken 22, resulterer det jo bare i, at de unge i stedet holder flere privat- og gadefester, hvor der slet ikke er ordentligte forhold.«

Han tilføjer med et suk:

»Hvorfor skulle jeg lukke, når det er okay, at man samles privat? Det er lidt trættende... Man kan jo ikke kontrollere unge mennesker. Så længe man lever af fars penge, er man ligeglad.«

Umut Sakarya er fortrøstningsfuld i forhold til sin egen forretning, men han har ondt af sine kollegaer.

»Jeg tror, der er mange, der er bekymrede for, hvad der skal ske i julefrokostsæsonen. Det har i forvejen været et slemt år for mange.«

Kirsten Munch, politisk direktør for brancheforeningen Horesta, udtalte tidligere tirsdag til B.T., at hun er overrasket over de nye stramninger.

»Myndighederne peger især på, at det er de uautoriserede private fester, som udgør en stor smittefare. På den baggrund undrer det, at man gang på gang lægger nye restriktioner ned over restauranter og barer frem for at stramme op over for piratfester og anden aktivitet, der foregår uden for professionelle rammer,« lyder det fra Kirsten Munch.

Horesta skønner, at den reducerede åbningstid vil koste branchen i hovedstadsområdet mellem 100 og 200 millioner kroner over de næste fjorten dage.