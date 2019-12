Skal man dyppe sine æbleskiver i flormelis, eller drysser man sukkerstadset ud over? Det er et af julens helt store spørgsmål.

B.T har naturligvis spurgt kongen af traditionel dansk mad: restauratør og tidligere 'Vild med dans'-deltager Umut Sakarya.

Og selvom den kontroversielle kok normalt ikke er bange for at gå imod strømmen, så er han fuldstændigt på bølgelængde med danskerne, hvad angår bagværk.

»Man dypper dem i marmelade og så i flormelis, så de kan optage rigtig meget sukker,« slår Umut Sakarya fast over for B.T.

For mens enhver café med respekt for sig selv nænsomt strør flormelis ud over bagværket i et fint lag, så foretrækker danskerne faktisk et bjerg at dyppe i.

Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

Her svarer to ud af tre, at de dypper deres æbleskiver i flormelis.

Kun hver 10. foretrækker at drysse.

Hvordan spiser du helst dine æbleskiver?

Og det er faktisk færre end dem, der spiser julens bagværk helt uden flormelis. Det gør godt hver sjette.

Men den slags er helt forbudt, hvis man spørger Umut Sakarya.

»For æbleskiver er jo æbler. Det er ret sundt. Det er jo frugt. Så man er nødt til at have noget sødt, for at de skal smage godt,« siger han.

»Man kan aldrig drysse nok på. Der skal være meget sukker. Det er vigtigt.«

Sådan spurgte vi Hvordan spiser du helst dine æbleskiver? Dypper dem i flormelis: 66 % Drysser flormelis over dem: 10 % Spiser dem uden flormelis: 15 % Jeg spiser ikke æbleskiver: 6 % Ved ikke: 2% Blandt de 10 procent, der drysser flormelis over: 18-29: 5 % 30-44: 3 % 45-59: 10 % 60-74: 15 % 75+: 28 % Undersøgelsen er baseret på interview med 1.257 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 06. til 09. december 2019. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

Der er ingen forskel på mænd og kvinders måde at spise æbleskiver.

Til gengæld kan man se på YouGovs undersøgelse, at der er en tendens til, at man drysser mere, jo ældre man bliver.

Således foretrækker kun fem procent af danskerne mellem 18 og 29 at strø flormelis over deres æbleskiver, mens hele 28 procent af dem på 75 eller derover strør.

Der ses også en tendens til, at flere helt dropper flormelis, jo ældre de bliver.