Når 'Vild med dans'-finalen løber af stablen den sidste fredag i november, sker det uden Umut Sakayra og Jenna Bagge.

Normalt er alle de tidligere par en del af finaleshowet, men i år kommer der altså til at mangle et par.

Det skriver Billed-Bladet, der har talt med TV 2.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Umut Sakayra for at høre, hvorfor finaleshowet i Horsens 29. november bliver uden ham.

Han er i skrivende stund ikke vendt tilbage, men han har tidligere beskrevet, at 'Vild med dans' er et sluttet kapitel for ham.

Det skete, da han 31. oktober valgte at trække sig fra det populære danseprogram.

Efter mange uger med negative kommentarer på de sociale medier blev det for meget for kokken, skrev han på Instagram.

Særligt, fordi kommentarerne også ramte hans tre restauranter:

'Jeg har knoklet i de sidste 10 år for at dygtiggøre mig i mit erhverv og skrabet penge sammen for at åbne min kro,' skrev han i et instagramopslag og fortsatte:

'Jeg har måttet ofre så meget for min profession, og jeg kan simpelthen ikke risikere at blive svinet til eller blive ødelagt, fordi jeg gerne vil have det sjovt i en dansekonkurrence,' skrev han blandt andet.

I samme forbindelse undskyldte han også over for de seere, der uge efter uge havde stemt ham videre i programmet - på trods af dommernes lave point.

'Men jeg kan virkelig ikke mere, og det er nok bedst at slutte, mens legen er god, i stedet for en grim afslutning for mig.'