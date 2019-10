Umut Sakarya har valgt at trække sig fra det populære danseprogram på TV2 'Vild med dans'.

Det oplyser kroejeren på sin Instagram-profil.

Umut Sakarya har selv besluttet at sige stop efter mange uger med negative kommentarer på sociale medier.

»Jeg har lært, at man skal sige fra, når noget bliver for meget, og jeg er ved at knække over nu. Alt det hate, der er kommet på de sociale medier gennem hele sæsonen, er blevet endnu vildere,« siger Umut Sakarya.

Den bramfrie kroejer har ellers indtaget gulvet med stor danseglæde, opsigtsvækkende outfits og kække kommentarer.

Trods bundplaceringerne har dommerne flere gange rost ham for at have et stort underholdningstalent.

Allerede da Umut Sakarya dansede sig videre i program tre, fortalte han, at han blev påvirket af kommentarer fra folk på sociale medier.

Men det, der får kokken til at sige stop, er, at hans tre restauranter nu også bliver svinet til.

Vis dette opslag på Instagram Man skal huske at sige fra, når noget bliver for meget og man er ved at knække midt over. Derfor har jeg valgt at trække mig fra Vild Med Dans. De negative kommentarer på de sociale medier er simpelthen gået hen og blevet for meget for mig. De startede med personlige svinere som intet havde at gøre med dansen, underholdningen og det sjove. Den sidste dråbe som fik glasset til at flyde over var at disse mennesker er begyndt at svine mit hjertebarn Guldkroen til, helt uden filter. Jeg har knoklet i de sidste 10 år for at dygtiggøre mig i mit erhverv og skrabet penge sammen for at åbne min kro. Jeg har måtte ofre så meget for min profession og jeg kan simpelthen ikke risikere at blive svinet til eller blive ødelagt fordi jeg gerne vil have det sjovt i en dansekonkurrence. Jeg er virkelig ked af at skulle opleve hvordan ‘voksne mennesker’ opfører sig på sociale medier, når de ser en glade dreng, som ikke rigtig passer ind i deres virkelighed. Jeg har haft det skidt med det fra starten af, hvilket jeg også tidligere udtrykt og jeg har prøvet på at få dem til at forstå det bare er et underholdningsprogram hvor vi skal have det sjovt, men det hjalp desværre ikke. Jeg er evigt taknemlig over alle dem som har støttet mig og som har gjort, at jeg fik lov til at være med i programmet og opleve alle de fede ting som også fulgt har med, men det er simpelthen tippet over med alt det negative, som jeg virkelig ikke har brug for i mit liv. Slet ikke når den negativitet går hen og bliver målrettet mod mine forretninger som intet har med programmet at gøre. Jeg vil undskylde mange gang til dem som gerne vil se mere af os i Vild Med Dans, men jeg kan virkelig ikke mere og det er nok bedst at slutte mens legen er god i stedet for en grim afslutning for mig. Og Jenna, hende kommer jeg til at savne i min hverdag og alle de sjove stunder vi havde sammen i træningslokalerne og i mens vi dansede. Hun har lært mig utrolig meget og været ved min side igennnem alt det her. Jeg er så oprigtigt ked af, at vi skulle slutte af på denne måde. Jenna har været den bedste danselærer, en fantastisk veninde og jeg er så beæret over at have lært hende at kende. Hvad gør jeg nu? De næste stykke Et opslag delt af Umut Sakarya (@umutsakarya) den 31. Okt, 2019 kl. 5.20 PDT

»Den sidste dråbe, som fik glasset til at flyde over, var, at disse mennesker er begyndt at svine mit hjertebarn Guldkroen til, helt uden filter. Jeg har knoklet i de sidste 10 år for at dygtiggøre mig i mit erhverv og skrabet penge sammen for at åbne min kro. Jeg har måtte ofre så meget for min profession, og jeg kan simpelthen ikke risikere at blive svinet til eller blive ødelagt, fordi jeg gerne vil have det sjovt i en dansekonkurrence,« skriver Umut Sakarya på sin Instagram profil.

Han undskylder desuden over for de seere, som gerne ville have set mere af ham og dansepartneren Jenna Bagge.

»Men jeg kan virkelig ikke mere, og det er nok bedst at slutte, mens legen er god i stedet for en grim afslutning for mig,« skriver han.

Opdateres...