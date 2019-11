Umut Sakarya kalder 'Vild med dans'-værtinden Sarah Grünewalds kommentar til, at han trækker sig fra danseprogrammet for 'latterlig'.

Kendiskokken valgte at trække sig fra talentkonkurrencen, da han mente, at de kritiske stemmer på nettet var blevet uudholdelige, men det gav Grünewald ikke meget for.

»Jeg har det sådan, 'ved du hvad, lille skat, du vælger at sætte dig på første række og bede om så meget opmærksomhed, og så kan man altså ikke sidde bagefter og sige, at man gerne vil have, at alle skal kunne lide en,« udtalte hun fredag efter showet til Ritzau.

Hun understregede, at hun ikke syntes, de negative kommentarer fra folk på nettet var i orden, men hun mente også blandt andet, at det var synd for Sakaryas dansepartner, Jenna Bagge, at han valgte at trække sig.

Selv synes kendiskokken dog ikke, at værtindens argumenter holder.

»Jeg læste den i går (Sarah Grünewalds kommentar, red.), og så tænkte jeg på, hvis hun nu gik flot klædt og blev voldtaget, om det så var fordi, hun opfordrede folk til det,« siger han i radioprogrammet 'Shitstorm' på P1 og uddyber:

»Det er simpelthen så meningsløst et argument at komme med.«

Sådan siger kokken, som også fortæller, at han har sovet lige siden, han valgte at trække sig fra programmet.

På grund af presset under tv-konkurrencen havde han nemlig ikke kunnet sove i en uge, afslører han.

Det var torsdag, det blev offentliggjort, at Sakarya ville trække sig fra programmet, og der blev derfor ikke stemt nogle ud fra fredag aftens program. Parrene, som stadig er med, tog derfor deres point med videre i konkurrencen.

Umut Sakarya fik dårlige point fra dommerne igennem alle de afsnit, han medvirkede, men seerne stemte den farverige kok videre. Hans point fra dommerpanelet blev dog løbende bedre.

B.T. har haft fat i kendiskokken, som fortæller, at han ikke ønsker at udtale sig yderligere i sagen. B.T. har også haft fat i Sarah Grünewalds manager for en uddybende kommentar, men der bliver oplyst, at Sarah Grünewald ikke er til at træffe for en kommentar i dag.