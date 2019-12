Umut Sakarya er ikke bleg for at gøre sig særligt bemærket, og nu afslører han endnu et medie for sin tilstedeværelse, et medie som indtil videre viser stor seriøsitet.

Umut Sakarya er blandt andet kendt fra DR-programmet ‘Tyrkersvin’, hvor seerne kunne følge hans istandsættelse af restauranten Guldkroen, som serverer alle danske madtraditioner såsom tarteletter, flæskesteg og stegt flæsk.

Siden har Umut danset sig ind i danskernes hjerter i ‘Vild med dans’ og arbejder også som kok på Go’ TV2.

Men den hjertevarme Umut stopper ikke her – nu springer han ud som YouTuber med sin egen YouTube-kanal.

YouTube-kanalen har ikke fået et kækt navn, som den karakteristiske kok ellers er kendt for, men hedder noget så originalt som kokkens eget navn: Umut Sakarya

De første indlæg på kanalen giver professionel inspiration til julens traditionelle retter, da Umut viser, hvordan man laver verdens bedste flæskesteg, verdens bedste brune sovs og en risalamande med hvid chokolade.

Hvorvidt de fremadrettede opslag også vil være seriøse guides til madglade følgere, eller om vi også får lov at se den kække Umut bag kulissen, må tiden vise.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk