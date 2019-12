Det var ikke på grund af travlhed, som først forklaret, at tv-kokken Umut Sakarya nægtede at danse i finalen.

Det forklarede han tirsdag, da han var i Operaen for at overvære optagelserne til TV 2s årskavalkade 'De største øjeblikke'.

Her fortalte han desuden, hvordan det har været at være Umut efter den dramatiske exit.

»Det har været fint. Der har ikke rigtig været noget negativt. Det lukkede ned på en pæn måde, og så er vi videre,« siger den 29-årige restauratør.

Umut Sakarya valgte højst overraskende at trække sig fra 'Vild med dans' kort før finalen, fordi han havde fået så mange negative kommentarer på de sociale medier, at han ikke syntes, det var sjovt længere.

'Jeg har lært, at man skal sige fra, når noget bliver for meget, og jeg er ved at knække over nu. Alt det hate, der er kommet på de sociale medier gennem hele sæsonen, er blevet endnu vildere,' skrev han på sin Instagram-profil.

Siden har den kække kok været stille. Og når B.T. ved flere lejligheder har bedt om en kommentar, har han afslået at lade sig interviewe.

Men Umut Sakarya mener ikke, han er gået i flyverskjul. Han har bare haft travlt.

Siden sin exit – mens de andre deltagere dansede videre på TV 2 – har han nemlig både optaget nye tv-programmer, åbnet en ny bodega, drevet sine populære restauranter og haft fulde huse i den hektiske julefrokost-sæson, fortæller han.

Det var også på grund af travlhed, at han ikke havde tid til at optræde i finalen, fordi man her skulle lære en koreografi, der tager fire til seks uger at lave. Derfor måtte hans dansepartner, Jenna Bagge, undvære en sidste dans med kokken, som de andre udstemte par fik i finalen.

Men nu fortæller han til B.T., at der også ligger andet bag hans afbud:

»Jeg havde jo trukket mig ud, så det ville være lidt dumt at stille op og få den fokus – det gad jeg ikke. Det var jo deres dag. De har jo knoklet, ikke?,« siger han om finaleparrene Silas Holst og Jakob Fauerby, Coco O. og Morten Kjeldgaard samt Christopher Læssø og Karina Frimodt.

»Man skal ikke komme tilbage og være... det ville være meget mærkeligt, når man siger, man ikke gider være med mere og så komme tilbage igen. Så det var meget fint,« siger Umut Sakarya.

Men tv-kokken kom alligevel til at stjæle fokus.

For kort inden finalen skrev Se & Hør en artikel, hvor de erfarede, at Jenna Bagge havde været så rasende over ikke at være blevet informeret om partnerens exit, før resten af Danmark fik det at vide, at det var hende, der nægtede ham at deltage i finalen.

Til B.T. skrev danserinden efterfølgende i en sms:

'Det har været Umuts valg ikke at deltage i finalen, men når det er sagt, så synes jeg også, at det er bedst, at vi ikke danser, når Umut ikke har lyst.'

Inden tirsdagens optagelser til 'De største øjeblikke' var både Umut Sakarya og Jenna Bagge på den røde løber. Modsat andre af årets 'Vild med dans'-par, som ankom arm i arm, stillede de to dog ikke op foran fotograferne sammen.

Ifølge Umut Sakarya er der dog ikke ondt blod mellem dem.

»Vi taler meget godt sammen. Vi har det meget sjovt,« siger han til B.T.