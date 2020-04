På mandag åbner flere liberale erhverv op igen, men restaurationsbranchen er ikke et af dem, og det er noget, der gør ondt på kendiskokken Umut Sakarya.

Den tidligere 'Vild med dans'-stjerne har måttet lukke sine tre spisesteder som følge af coronakrisen, og han er ved at blive godt frustreret over ikke at vide, hvornår han kan genåbne.

»Det er begyndt at gøre ondt nu. Der er gået rigtig lang tid, så vi synes, at man burde kunne gøre noget,« siger Umut Sakarya og påpeger, at der for eksempel kunne blive lavet regler om, at restauranterne kun må tage imod et vist antal kunder ad gangen.

»Det kan godt være, at vi modtager noget økonomisk støtte, men det er begyndt at blive rigtig stramt nu, og man når lidt til et punkt, hvor man tænker: 'Skal vi bare lukke helt ned eller hvad?'«

Umut Sakarya har som følge af coronakrisen måttet lukke sine tre restauranter, Guldkroen, Guldgrillen og Guldkebab. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Umut Sakarya har som følge af coronakrisen måttet lukke sine tre restauranter, Guldkroen, Guldgrillen og Guldkebab. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Noget af det, der frustrerer kendiskokken mest, er uvisheden, fortæller han:

»Da der var gået to uger eller en måneds tid, tænkte vi: 'Okay, lad os prøve', men nu, hvor vi for eksempel også begynder at se et fald i takeaway-salget, så er det altså ikke sjovt længere.«

»Altså, hvad fanden skal der ske?« spørger han over telefonen.

Uvisheden om, hvornår restaurationsbranchen åbner, betyder, at Umut Sakarya blandt andet ikke kan tage imod bestillinger til senere på året.

»Derfor er uvisheden det værste, for hvis vi fik en dato, så ville vi kunne tage imod de mange forespørgsler, som vi løbende får, men lige nu er det eneste, jeg kan gøre, at afvise folk - altså afvise dem på et tidspunkt, hvor vi virkelig mangler pengene. Det er ikke sjovt,« siger han og fortsætter:

»Det er et kæmpe problem for hele restaurationsbranchen. Vi har det alle super stramt. Hvis vi stadig skal være lukket ned hele maj med, så bliver det et selvmord for hele branchen. Jeg tror, de fleste i så fald kommer til at gå neden om og hjem.«

Umut Sakarya har tidligere udtalt i B.T., at han og hans medejer, Frank Svärd, har besluttet ikke at udbetale løn til sig selv i et halvt år.



På den måde kan de forhåbentlig overleve krisen - og dét uden at skulle fyre medarbejdere. Og den plan er stadig aktuel, fortæller Umut Sakarya.

»Det har været rigtig hårdt, og det ser jo desværre ikke ud til, at det bliver bedre foreløbig, men vi har endnu ikke fyret nogen, og vi holder fast i, at vi vil beholde alle vores medarbejdere, men det er stramt, og der må fandeme gerne ske noget snart.«

Danmarks Restauranter & Caféer udsendte i fællesskab med Landbrug & Fødevarer, VSOD og Bryggeriforeningen en pressemeddelelse fredag, hvori de anbefaler politikerne en gradvis åbning af restaurationssektoren snarest muligt.

'Det er afgørende vigtigt med en åbning, hvor fødevarebranchen, herunder restauranter, caféer og barer, får adgang til at tage imod gæster med henblik på at redde arbejdspladser og forhindre konkurser,' står der blandt andet i pressemeddelelsen.

Her bliver der også påpeget specifikke anbefalinger, som skal sikre, at åbningen af restauranter foregår sikkert. Anbefalingerne lyder blandt andet, at der åbnes bredt, men med få siddepladser, så smittespredningen begrænses mest muligt.

'Dette vil sætte skub i hele værdikæden tilbage til de danske producenter af drikke- og fødevarer,' lyder det i pressemeddelelsen.