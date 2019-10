Der bliver danset i timevis, lavet madarrangementer for efterskoleelever, snakket og grint i podcats, stegt flæsk i restauranten, og hvis det ikke var nok, så åbner Umut Sakarya nu også et nyt værtshus.

»Hvis du så min kalender lige nu, ville du tro, det var løgn.«

Sådan siger kokken, der i disse dage ryster rumpetten fredag efter fredag i tv-konkurrencen 'Vild med dans.'

Han har offentliggjort nyheden om sit nye værtshus på Instagram og fortæller desuden, at gæster kan forvente den helt rette bodega-stemning med mørke lokaler, stearinlys og 'fadbamser'.

Kokken ses her med dansepartneren Jenna Bagge på skulderen.

Energien til både at passe danselektioner og sine forretninger kommer fra en uventet sideeffekt ved at deltage i dansekonkurrencen.

»Jeg er jo holdt op med at drikke, fordi jeg er med i 'Vild med dans'. Det er helt vildt så meget tid, man får, når man ikke har tømmermænd, der skal passes,« siger kendiskokken.

Han forklarer videre, at han i øjeblikket vågner hver morgen klokken seks og føler sig frisk og udhvilet. Om aftenen er han dejligt træt ved ti-tiden, og så kan han lægge sig til at sove og få en god, lang nats søvn.

Og det er nødvendigt, når man åbner en ny gren af sin forretning. Umut Sakarya fortæller, at værtshuset ligger lige ved siden af hans restaurant 'Guldkroen', som er så stor en succes, at den er fuldt booket langt ind i 2020.

Idéen om værtshuset kom, da de manglede et sted, hvor gæster bare kunne dumpe ind.

»Nu kan vi sige, når der er fyldt på 'Guldkroen', at vi kan sende folk derover, og så kan de få noget flæsk og en øl, og så er de stadig glade for os, og så er alle glade.«

Det nye værtshus kommer til at være mørkt hele dagen lang. Man skal ikke kunne føle tiden, der passerer forbi uden for, men ligesom i et casino bare være i nuet og drikke sine øl i fred, fortæller han.

Det nye værtshus får navnet 'Franks værtshus', og det kommer til at ligge på Ryesgade lige om hjørnet fra Guldkroen. Kokken Umut Sakarya siger, at de åbner meget snart, når de sidste detaljer med skilte og lignende er ved at være på plads.