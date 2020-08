Helt almindeligt.

Sådan beskriver kok og forretningsmand Umut Sakarya underskuddet på næsten en halv million – 478.002 kroner – han afsluttede 2019 med i sin nye satsning Guldgrillen.

»Vi har jo investeret i en masse inventar og den slags, som skal tilbagebetales. Det er helt almindeligt for et nyt sted at have et underskud de første fem år,« siger Umut Sakarya, da B.T. taler med ham.

Guldgrillens seneste regnskab, som virksomhedsportalen Ownr.dk har trukket for B.T., viser altså et markant underskud, men det skal nok blive vendt hurtigt, mener Umut Sakarya.

Han fortæller, at han bestemt regner med at lave overskud i fremtiden også på trods af en periode med coronakrise få måneder efter det negative regnskab.

»Det skræmmer mig ikke,« siger han og fortsætter:

»Jeg er ikke bange for at bruge penge, så længe man kan tjene dem igen. Det er jeg god til.«

Guldgrillen åbnede i indre København 2. november 2018.

Kigger man i årsregnskabet for grillen, så kan man læse, at der er en forventning om at lave overskud i det kommende regnskabsår frem mod 1. september 2020, hvor alle virksomheder skal have indberettet deres regnskab i år.

Laver stadig penge

Umut Sakarya forsikrer, at han hverken har problemer med at udbetale løn til sine ansatte eller få forretningen til at løbe rundt.

»Bare fordi man har et underskud, så betyder det ikke, at man ikke laver penge,« siger han.

Coronakrisen har taget hårdt på restaurationsbranchen. Gør det dig ikke nervøs, når du i forvejen har et pænt underskud?

»Hvis man kan finde ud af at lave penge, så er der ikke noget at være bange for,« siger Umut Sakarya.

Han er meget bevidst om, at man skal bruge penge for at kunne tjene dem.

»Det kan se voldsomt ud, men det er slet ikke noget, der påvirker driften af grillen,« siger han.

Ud over Guldgrillen er Umut Sakarya ejer af Guldkebab, Guldkroen og Guldgraver, hvor han sælger 'sjusser' og diverse drinks på flaske.