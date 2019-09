Den flæskeglade kok Umut Sakarya svang flæserne, det bedste han havde lært, og det sikrede ham en uge mere i 'Vild med dans.'

Alligevel gav dommerne kokken meget lave point, men det har han selv en god forklaring på.

»Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at de andre aldrig har prøvet at danse.«

Sådan siger han, da B.T. møder ham efter showet fredag aften.

Han fik med sine 12 point laveste score af dommerne, men seerne stemte ham og dansemakkeren Jenna Bagge videre til næste uges program.

Selv siger den sovseglade danser, at han havde et udgangspunkt på nul, hvis man skulle måle hans evne til at danse, da han gik i gang.

Han fortæller også, at han ved siden af dansen stadig bliver nødt til at passe sine forpligtigelser i restauranten, han ejer.

Umut Sakarya og Jenna Bagge har fået meget støtte, men der er også nogle, som har gjort grin med kokkens evner på et dansegulv.

Han skrev derfor et opslag på Facebook, som klargjorde, hvor meget kommentarerne sårer. Fredag aften sagde han videre:

»Det er, når der kommer de der nedladende kommentarer, som 'sikke en pauseklovn' eller 'han tager det ikke engang seriøst', så tror jeg folk glemmer, at man tager det virkelig seriøst,« fortæller han.

Parret dansede til sangen 'Love is in the air' fra dansefilmen 'Strictly Ballroom.'

Det par, der endte med at ryge ud fredag aften blev skuespiller Marie Bach Hansen og danser Martin Reichhardt.