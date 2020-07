Ulrikke Toft Simonsen erkender, at hun ikke er hellig. Hun er også vokset op med hyggeracisme og en blind vinkel overfor den mængde af racisme, der findes i Danmark.

Hun lærte dog en hel masse om samfundets mindre flatterende sider, da hun blev kærester med musiker Brian Siva, siger hun i et interview med Jyllands-Posten.

Han er dansk-srilankaner, og han er mørkere i huden end Ulrikke Toft Simonsen.

Og nu slår hun fast, at folk ikke ved, hvad de taler om, når de i opslag på sociale medier ikke tror på kærestens udlægning af en episode, hvor han uden at have gjort noget blev smidt ud af Illums Bolighus. En udlægning, der er bekræftet og undskyldt fra butikkens side.

Ulrikke Toft Simonsen fortæller, at det er først efter, hun er blevet kærester med Brian Siva, at det for alvor er gået op for hende, hvordan det står til med racismen i Danmark. (Arkivfoto). Foto: Mogens Flindt Vis mere Ulrikke Toft Simonsen fortæller, at det er først efter, hun er blevet kærester med Brian Siva, at det for alvor er gået op for hende, hvordan det står til med racismen i Danmark. (Arkivfoto). Foto: Mogens Flindt

»Jeg havde så meget lyst til at blande mig på Facebook. Spørge folk, hvad de bildte sig ind at tro, at Brian selv var ude om det. Det er jo ikke bare en enkelt ubehagelig episode,« fortæller hun i interviewet med Jyllands-Posten, hvor hun uddyber:

»Det er mange episoder. Alle mulige steder. Jeg ser det jo selv. Når jeg shopper alene, er der aldrig en sikkerhedsvagt, der følger mig rundt for at holde øje med, hvad jeg laver. Det er der, når jeg shopper med Brian.«

Kendisdatteren fortæller desuden, at hendes kæreste bliver stoppet, når han kører i sin Mercedes, at han måtte ringe for at kunne komme ind på en natklub, hvor han var booket til at spille, og at folk trækker sig fra dem på gaden, når Siva går forrest med hunden.

I det oprindelige Facebook-opslag hvor Brian Siva selv åbnede op om episoden, beskrev musikeren, kendt under kunstnernavnet Lord Siva, hvordan han prøvede at få vagten i bolighuset til at falde lidt ned og forstå, at han og vennen bare skulle have et par ting, og så skulle de videre.

Han siger ud af det blå, vi skal gå ud.

'Da vi går derind, begynder deres securityvagt at gå efter os rundt i butikken, og min ven spørger, hvorfor han bliver ved med gå efter os. Han siger ud af det blå, vi skal gå ud. Jeg prøver at berolige situationen ved at sige, det er cool og vi bare skal købe nogle ting, og så går vi igen, men securityvagten vil ikke have, vi er i butikken mere, og vi bliver bedt om at gå,' lyder det i opslaget, som musikeren delte 13. juni.

Episoden fandt sted et par uger forinden.

Efter episoden meldte man fra Illums Bolighus ud, atsituationen blev taget alvorlogt, og man ville se på, om der skulle gøres noget anderledes i forhold til at håndtere fordomme.

'Vi tager henvendelsen meget seriøst, hvorfor Brian Siva lørdag eftermiddag modtog en personlig skriftlig undskyldning. Vi har yderligere offentliggjort samme undskyldning på hans opslag,' skrev butikken i et opslag, som de lagde på Facebook.

Ulrikke Toft Simonsen fortæller til Jyllands-Posten, at Brian Siva gerne havde set, at hun ikke gav interviewet. Han var nervøs for, at han ville dyrke en offerrolle. Alligevel valgte hun at fortælle, om, hvad hun oplever, når hun er ude med kæresten.

Tidligere har B.T, haft fat i Illums Bolighus' direktør, Henrik Ypkendanz, som talte med Brian Siva umiddelbart efter episoden. Han sagde blandt andet:

»Jeg beklager, hvis de to ikke har været enige om tingene. Engang imellem kan de der vagter jo godt ende med at gå skævt af hinanden og andre. Det er en uheldig episode,« siger han.

B.T har haft kontakt til Ulrikke Toft Simonsen via hendes modelbureau, men hun ønsker ikke at give flere interviews.