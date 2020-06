Ulrikke Falch, som både kan kalde sig skuespiller, forfatter, debattør og aktivist, har opnået mere end de fleste på sine bare 23 år

Men berømmelsen har haft en pris for den norske 'Skam'-stjerne. En pris, som hun først er begyndt at tale om nu, siger hun til Alt For Damerne.

Efter længere tids overvejelser indså hun, at hun måtte træffe nogle ansvarlige valg for at få det godt på 'indersiden'.

Det betød blandt andet et farvel til et liv i offentligheden og en plads i den varme stol hos en psykolog.

I februar valgte Ulrikke Falch at slette sin instagram-profil og dermed sige farvel til over en million følgere.

Hun sagde også farvel til influencer-aftaler, som kunne hjælpe med at afvikle hendes gæld. Hun skylder blandt andet over 100.000 kroner til sin far.

Men de sunde valg stoppede ikke der.

Hun valgte også at begynde i terapi for at lære at leve med sin angst, som har resulteret i flere voldsomme anfald, hvor hun føler, at hun 'skal dø'.

Engang oplevede hun så stærkt et anfald, at hun endte hos lægevagten, har hun fortalt til Dagbladet.no.

Hun får også hjælp til at lære at tackle sin personlighedsforstyrrelse.

En personlighedsforstyrrelse, som hedder 'emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse', som gør det svært for hende at 'regulere sine følelser'.

»Diagnosen har givet mig så meget mere håb om, at jeg ikke behøver at have det så vanskeligt, som jeg har haft det. Der findes behandling for det, der findes en løsning. Nu går jeg i terapi to gange om ugen, og det fortsætter i nogle år. Jeg har forpligtet mig langsigtet på konstant at arbejde med mig selv,« siger hun.

For Ulrikke Falch kan det stadig være svært at tale åbent og ærligt om sin diagnose, fordi der ifølge hende fortsat findes mange fordomme i samfundet om personlighedsforstyrrelser.

De fleste kommer af uvidenhed, mener hun. Eksempelvis gælder opfattelsen, at der er tale om ustabile mennesker, som søger opmærksomhed, stadig.

Hun øver sig stadig på at være ærlig om, hvordan hun har det.

Ulrikke Falch fortæller også, at hun bare gerne vil leve et 'normalt liv', men at hendes liv i offentligheden og ikke mindst hendes plagede psyke har stået i vejen for det liv. Nu kan hun begynde at drømme om eksempelvis at tage et kørekort og læse til lærer.