Ulrikke Falch blev kendt som en af de bærende roller i den norske tv-serie 'Skam', hvor et kendetegn ved serien var, at man gjorde sociale medier til en afgørende del.

I serien, som handler om en gruppe norske unge venner, kunne man se, beskeder de skrev til hinanden poppe op på skærmen.

På den måde afspejlede serien, den rolle som sociale medier har i dag. Derfor er det også endnu mere bemærkelsesværdigt, at Falch, der spillede 'Vilde' i serien, slukker og lukker for sin Instagram-profil.

Hun forklarer, hvorfor hun er kommet frem til den beslutning.

'Nu er den tid kommet for mig, hvor jeg skal finde værdi i den, jeg er, uden al den overfladiske bekræftigelse omkring mig,' lyder det i det sidste opslag fra Falchs side.

'Mit mål er at føle mig værdig helt alene, finde styrke og værdi i mig selv, ikke i de ting jeg opnår. Det er derfor, jeg har valgt at forlade Instagram,' lyder det videre.

Hun takker derefter sine følgere for at have fulgt med, givet hende god og dårlig kritik og lært hende meget om sig selv.

Falch mener, at for at kunne være tilstedeværende i sit eget liv, så er hun nødt til at droppe en del af hendes digitale verden.

Skuespillerinden er foruden sin rolle i 'Skam' kendt for at være forkæmper for feminismen.

Hun lavede blandt andet programmet 'F-ordet med Ulrikke Falch,' som også netop har brugt Instagram til at komme ud med nogle af sine meninger. Blandt andet det negative lag, hun mener, der ligger i konceptet med 'nytårsforsæt'.

'Okay, det er januar. Det betyder, at det er meningen, vi skal tabe os, forbedre vores helbred, læse flere bøger og arbejde hårdere,' begynder hun sit opslag, som fortsætter:

'Jeg er så vred på denne tradition. Betyder det, at jeg ikke er god nok? At vi ikke er gode nok? Husk altid at være taknemmelige for livet. Og slå alle dem, der siger, du ikke er god nok, i maven,' lød det for nogle år siden på den profil, som altså snart er fortid.