Tidligere håndboldlandstræner, sportschef og nuværende borgmester i Viborg, Ulrik Wilbek, havde i 2017 et underskud i sin virksomhed Wilbek ApS for bare tredje gang på 16 år.

Det skriver Finans.

Underskuddet lyder på 300.000 kroner, men ifølge mediet er der en logisk forklaring på, hvorfor virksomheden nu har et noget sjældent minus på bundlinjen. Det skyldes, at lønudbetalingen er steget med intet mindre end 884 procent fra 136.000 kroner til hele 1,3 million. Et beløb, Ulrik Wilbek har udbetalt til sig selv.

»Jeg havde ingen almindelig lønmodtagerindkomst i 2017. Derfor har selskabet løbende betalt løn til mig, som ikke er så langt fra den løn, jeg tidligere fik,« siger Ulrik Wilbek til Finans med henvisning til sin tidligere stilling som sportschef i Dansk Håndbold Forbud.

Indtægerne til Wilbek ApS kommer hovedsageligt fra Ulrik Wilbeks bøger og mange foredrag, ligesom handel og investering i ejendomme indgår som en del af virksomheden.

Det er dog ikke første gang, Ulrik Wilbek trækker et større pengebeløb ud til sig selv. Tilbage i 2012 fortalte han til BT, at han havde brugt 2,5 millioner kroner på at betale lånet ud på en luksusbolig i Tyrkiet, der ligger i Remees ferieby Oasis Club 2 i Alanya.

»Der er en bolig i Tyrkiet, som jeg gerne ville eje, og det er derfor, jeg har trukket pengene ud. Det er en villa, jeg har købt for nogle år siden, nu vil jeg bare ikke have lån i det mere,« sagde Wilbek i 2012 til BT, da han stadig var landstræner i herrehåndbold.

Om der bliver en virksomhed at trække penge ud af i fremtiden er dog ikke sikkert. Til Finans siger Ulrik Wilbek nemlig, at virksomheden vil være 'hensygnende', nu hvor han er borgmester i Viborg. Bliver han valgt som borgmester for endnu en periode, vil han overveje at lukke virksomheden.