Under coronapandemien mistede Ulla Terkelsen sin storesøster.

I et interview med Alt for damerne fortæller hun om, hvor voldsom en oplevelse, det var for hende at tage afsked med sin fire år ældre søster.

Hun kommer blandt andet ind på, at døden – selvfølgelig – er svær i alle henseender. At det er helt katastrofalt at miste sine børn, og svært – om end naturligt – at tage den sidste afsked med sine forældre. Men det at miste en søskende bliver der ikke talt om på samme måde.

»Når en bror eller søster dør, er der en masse erindringer, man ikke kan tale med nogen om,« siger Ulla Terkelsen til damebladet og fortsætter:

Ulla Terkelsen er aktuel med bogen 'Øst for Paradis'. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Ulla Terkelsen er aktuel med bogen 'Øst for Paradis'. Foto: Søren Bidstrup

»Ting, som ingen andre kan huske eller ved noget om. Og når man bliver gammel, er livet jo en samling af erindringer. Du kan fortælle dem som anekdoter til folk, der stadig er i live, men dem, du har oplevet det med, er der ikke mere. Og det er derfor, at det at miste en bror eller søster er meget voldsomt.«

Ikke længe efter, at søsteren var gået bort, måtte Ulla Terkelsen endda på hospitalet. Hun havde det skidt.

Her viste det sig, at hendes blodtryk var »ekstremt højt« – og det havde formentligt noget med søsterens død at gøre.

En sygeplejerske forsikrede hende nemlig om, at sorgen godt kunne lægge til grund for det stigende blodtryk.

Hun havde jo mistet en af sine allernærmeste. Sit livsvidne.