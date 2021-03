76-årige Ulla Terkelsen har ikke tænkt sig at stoppe som korrespondent foreløbigt.

»Jeg er fuldstændig den samme og stadig på farten. Jeg er stadigvæk en landevejsrøver,« lyder det grinende fra den garvede journalist Ulla Terkelsen, da hun deltog 'Deja-vu med Frøkjær'.

»Når de (TV2, red.) trutter i hornet og spørger, om jeg vil rejse der og der hen for at fortælle en historie, så siger jeg: 'Ja!' og tager afsted.«

Med 34 år hos TV 2 i bagagen fortæller hun i programmet om livet som journalist og sine planer for fremtiden, mens hun sammen med Cecilie Frøkjær ser tilbage på nogle af hendes øjeblikke på tv-skærmen. Og Gensynet sætter gang i snakken om fremtiden.

Portræt af journalist og udenrigskorrespondent Ulla Terkelsen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Portræt af journalist og udenrigskorrespondent Ulla Terkelsen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Så længe der er kunder i butikken, så stiller jeg fortsat op,« forklarer hun og modtager et bifald fra publikummet i studiet.

Men Ulla Terkelsens arbejdsliv er ikke kommet uden ofringer på andre fronter.

Familie og venskaber er blevet nedprioriteret, når telefonen har ringet, og hun skulle med næste fly til Kabul, London eller Bruxelles.

»Man har et ustabilt familieliv og er troløs. Man tit må sige 'nej tak' til noget, man har sagt 'ja tak' til,« fortæller hun og fortsætter:

»Man må bryde aftaler og er ikke rodfæstet. Det vil nogen mennesker synes er rædselsfuldt – men det passer til mig.«

Det er netop noget som Ulla Terkelsen, der har haft hele verden som sin arbejdsplads i årtier, har måtte se sig afklaret med.

»Jeg bliver mere og mere afklaret med det, jo ældre jeg bliver. Jeg er 76 år, og jeg har levet mit liv med smerter og afsavn. Den usædvanelige måde, jeg har valgt at leve på, har også betydet, at jeg har såret nogle mennesker undervejs, men sådan er det.«

»Jeg synes ikke som 76 årig, at man skal gå og pive over sit liv. Jeg har valgt, at det skulle være sådan, og jeg har tænkt mig at glæde mig over det, så længe jeg kan.«

Sjette afsnit af 'Deja-vu med Frøkjær' med gæsterne Ulla Terkelsen og Søren Østergaard kan allerede ses nu på TV 2 Play eller 8. marts 2021 på TV 2 Charlie.