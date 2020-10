De er begge født i 70'erne. Har begge mørke lokker og brune øjne. Begge har indisk baggrund og optræder på tv-skærmen.

Er Divya Das og Ulla Essendrop tvillinger? Hinandens gengangere? Eller er de faktisk bare én og samme person?

Sidstnævnte har folk længe – drillende – spekuleret over. Og nu kommer Ulla Essendrop med svaret. Beviset.

'Visual proof. Vi er to forskellige personer,' skriver hun i et opslag på Twitter og Instagram, hvor hun også har delt et billede. Et billede, der forestiller de to tv-personligheder sammen. I samme rum. Side om side.

Chok. Der er rent faktisk tale om to forskellige personer. Eller er der?

Flere spekulerer i kommentarsporet, om der er brugt photoshop. Eller om Ulla Essendrop mon står foran et spejl. Andre går direkte til dommen: Der må være tale om fake news!

Nogle er mere åbne overfor, at de ikke er den samme person. Men så må de da i det mindste være i familie:

'Men I er da tvillinger, ikk'?' spørger en bruger således på Twitter, og Ulla Essendrop må bekræfte:

'Absolut.'

I kommentarsporet på Instagram har Divya Das da også understreget relationen:

'Hey sister,' skriver hun spøgefuldt.

Men hvis man smider spøgen helt til side, er emnet faktisk et, som Ulla Essendrop tidligere har udtalt sig om. Og undret sig over. For hun og og hendes TV 2-kollega bliver ofte forvekslet på gaden af folk, der ikke bare er ude på at drille.

»Vi forstår det ikke rigtig, for vi synes ikke selv, at vi ligner hinanden. Men det er da meget pudsigt at blive rost for et eller andet, Divya har gjort,« fortalte hun for fem år siden i et interview med Søndag.