Selv om det er sin sag at skulle erstatte Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen, er Henrik Koefoed overbevist om, at det hele nok skal gå.

»Jeg er da ved at skide grønne grise.«

Sådan lyder det fra Henrik Koefoed, da B.T. fanger ham på telefonen mandag, dagen inden han skal udfylde Ulf Pilgaard rolle i Cirkusrevyen på grund af sygdom.

»Det er jo sommerferie, så jeg var heldigvis hjemme, da Lisbeth Dahl ringede. Når man træder til i sådan en slags redningsaktion, så er alle jo positivt indstillede, og publikum er jo formentlig bare glade for, at det ikke bliver aflyst,« fortæller Henrik Koefoed, der især er kendt for sin rolle i 'Ørkenens sønner'.

I sidste uge måtte Ulf Pilgaard melde afbud til flere forestillinger, efter han blev indlagt på hospitalet og fik konstateret mavesår. Fredag aften stod han dog på scenen igen, og selv om han ifølge direktør i Cirkusrevyen, Torben ’Træsko’ Pedersen, er i bedring, har man altså besluttet, at han skal have en pause.

'Vi vil rigtig gerne være med til at passe godt på Ulf og sørge for, at han ikke overanstrenger sig i denne periode,' lød det tidligere mandag i en pressemeddelelse fra Cirkusrevyen.

Det vides endnu ikke, hvor lang tid Ulf Pilgaard holder pause, men Henrik Koefoed understreger, at han vil være klar til at udfylde Ulf Pilgaards rolle resten af sæsonen, hvis det skulle blive aktuelt.

»Og jeg er ikke bange. Det er da sin sag at gå ind og erstatte ham, fordi han er så markant i sine roller, men jeg gør det på min måde med lidt instruktion fra Lisbeth Dahl,« siger han og tilføjer:

»Jeg glæder mig meget, og det bliver spændende at se, hvordan folk tager imod det. Så det er bare med at have is i maven.«

Siden opkaldet fra Lisbeth Dahl har Henrik Koefoed haft travlt med at øve på den nye rolle, og størstedelen af weekenden er blevet brugt i øvelokalerne med enkelte afstikkere til VM-kampene.