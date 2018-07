Den folkekære skuespiller Ulf Pilgaard har to aftener i træk måttet melde afbud til Cirkusrevyen. Men fredag aften er han igen på scenen, siger han til B.T.

Publikum på Bakken ved Klampenborg nord for København kan ånde lettet op. Ulf Pilgaard er nemlig klar igen, efter han onsdag og torsdag i denne uge måtte melde afbud til den populære revy.

Fredag morgen blev han udskrevet fra hospitalet, og ifølge skuespilleren selv er han nu klar til at stå på scenen igen.

»Jeg har et mavesår, som nu er under medicinsk behandling. Det er klart, at sådan noget gør ondt, men det er holdt op, og efter omstændighederne har jeg det godt. Jeg regner med at gå på scenen i aften,« siger Ulf Pilgaard.

Ulf Pilgaard har optrådt et væld af gange i Cirkusrevyen. Foto: Jeppe Michael Jensen

Skuespilleren har været en del af Cirkusrevyen i 30 år, hvor han har fået tusindvis af danskere til at trække på smilebåndet, når han bl.a. har parodieret tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S), kogebogsforfatter Kirsten Hüttemeier, tidligere politidirektør Hanne Bech Hansen og Dronning Margrethe. For blot at nævne nogle få af hans succeser.

Fakta Fakta: Hvad er mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår. Hvis slimhindens modstandskraft svækkes, f.eks. pga. medicin eller den såkaldte Helicobacter Pylori-bakterie, kan mavesyre ødelægge slimhinden og fremkalde et sår enten i selve mavesækken eller i tolvfingertarmen. Symptomer kan f.eks. være: Brændende eller knugende smerter i den øverste del af maven

Vedvarende opkastninger

Eventuel halsbrand

Hvis såret bløder, kan man opleve svimmelhed og træthed - i nogle tilfælde sort, tjærelignende afføring.

Ulf Pilgaard siger dog, at får han det dårligt i aften, så vil skuespiller Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard tage over på nogle af hans replikker, som de har gjort de foregående to aftener.

»Hvis jeg bliver for svag, så har jeg de andre til at hjælpe mig. Det er jo frygteligt ærgerligt at aflyse, når nu publikum har sat sig op til det,« siger den 77-årige skuespiller.

Fakta Behandling for mavesår Eksisterende mavesårsmedicin er så effektiv, at næsten alle mavesår kan heles. Jo mere kompliceret mavesåret er, desto længere tid vil behandlingen vare. Typisk varer kuren, der foruden syreblokerende middel også består af to forskellige typer antibiotika, i én til to uger. Det er vigtigt, at man følger behandlingen, da den ellers er virkningsløs. Udvikler det sig til blødende mavesår, kan det blive nødvendigt at undersøge mavesæk og tolvfingertarm med en mavekikkert (gastroskopi), så man kan standse blødningen. Det er en farlig tilstand, men behandlingen i dag er rigtig god Kilde: Sundhed. dk, Patientinformation fra Region Syddanmark m.fl.

Mavesåret er formenligt udløst af noget smertestillende medicin, som han ikke har kunnet tåle grundet den blodfortyndende medicin, som Ulf Pilgaard i forvejen tager pga. en kunstig hjerteklap, han fik tilbage i 1995.

»Sygdom er enhver mands fjende, og som min egen læge sagde, så skulle jeg jo gerne holde længere end forestillingen varer,« siger Ulf Pilgaard.