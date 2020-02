I år er det sidste gang, man kan se Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen.

Den 79-årige skuespiller og komiker trækker nemlig stikket og lægger blandt andet sin ikoniske rolle som dronning Margrethe på hylden.

I den forbindelse har Se og Hør taget en snak med den populære entertainer, og til ugebladet afslører han en yderst overraskende detalje om den førnævnte rolle, som han har efterlignet lige siden, Dronningen blot var kronprinsesse og forlovet med prins Henrik.

Ifølge Ulf Pilgaard var det nemlig ikke, fordi der var nogle, som spottede et specifikt dronninge-talent i ham. Det var snarere ved et rent tilfælde, at han fik rollen.

Ulf Pilgaard - her i rollen som dronning Margrethe - tager i år sin sidste tørn i Cirkusrevyen efter 40 sæsoner.

»Den eneste grund til, at jeg spillede hende, var, at jeg var så høj,« siger han til ugebladet og fortsætter:

»Margrethe blev hele tiden beskrevet som høj, og da jeg var høj, så passede det. Plus at det i sig selv altid er sjovt at se en herre i dametøj.«

Ulf Pilgaard fortæller endvidere, at læserbreve om 'majestætsfornærmelse' strømmede ind af brevsprækken i de første år efter hans debut som dronning Margrethe.

Mange folk var nemlig 'rasende', siger han.

Selvom Ulf Pilgaard stopper i Cirkusrevyen, understreger han over for Se og Hør, at han ikke går på pension.

Han satser på, at Cirkusrevy-stoppet vil give ham mere tid til at fokusere på andre ting - såsom film.

Ulf Pilgaard har i øvrigt 40-års jubilæum i år, og han fylder desuden 80 år.

Cirkusrevyen har premiere 15. maj og spiller frem til slutningen af august.