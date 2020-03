Som mange andre danske forældre er Jan Gintberg i disse uger indlagt til selv at sørge for undervisningen af sine børn.

Samtidig skal han sørge for, at hjemmearbejde, daglige gøremål og netop hjemmeskolingen ikke flyder sammen. En konstant kamp, som han kalder det.

I et dagbogslignende format i Weekendavisen beretter han under overskriften 'Tak Gud og fibernettet' om dagene med hjemmeskoling af to børn i Odsherred-sommerhuset.

'Som utrænet indlæringsforælder føler jeg mig ret meget som en faldskærmssoldat smidt ned for at holde stand på broen ved Arnhem bevæbnet med en perleplade og et billede af Bertel Haarder,' skriver han og fortsætter:

'Ingen har forberedt mig på, at jeg skulle skole mine egne børn. Det er jo for fanden ikke Burkina Faso, det her.'

Komikeren lader læseren vide, at han gør sit bedste, hvad angår fuglekending, filosoffer og geografiquizzer, men at han trods sin trang til at lære fra sig, føler sig som en del af et 'pissedyrt sociologisk eksperiment'.

Han er da også sikkert på, at nedslidte forældre vil hædre undervisere med små gaver, når corona-krisen engang er ovre.

Et anerkendende 'tak, men vi vidste jo ikke, det var så sindssygt', skal der lyde, mener han.

Hjemmeskolingen til trods har Jan Gintberg da også fundet tid til at lave karantæne-udgaver af podcasten 'Nu det nu', som han har sammen med ligeledes komiker Carsten Eskelund.

Også her kommer han i 11. afsnit en smule ind på udfordringerne ved hjemmeskoling. Han fortæller, at han forleden havde taget ungerne med ud i naturen:

»Jeg insisterede på, at der skulle være en natur- og teknik-time. Jeg er jo gammel landmand og har læst på landbrughøjskolen, så jeg synes jo selv, at sådan noget som græskending og plantekending burde ligge lige til højrebenet,« siger han og begynder så at grine:

»Jeg fandt jo så ud, at jeg stort set ikke kan kende et lærketræ fra en firhjulstrækker. Det ligger utrolig langt væk fra mig. Det er sådan lidt pinligt, og jeg kunne godt mærke, at min teenagesøn syntes, det var lidt abet.«