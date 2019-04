Uffe Tang har siden 2016 været det faste ansigt på DR1, når der skulle formidles dramaer fra Christiansborgs gange.

Men det kapitel slutter til august.

DR Nyhedernes politiske korrespondent dropper nemlig jobbet hos statsradiofonien til fordel for en værtstjans på TV 2 News.

»TV 2 News har udviklet sig til at være en central og helt afgørende del af nyhedsformidlingen i Danmark. Så jeg er meget stolt over, at jeg får mulighed for at blive en del af holdet. At være vært på TV 2 News er måske det mest krævende nyhedsværtsjob, der findes, så det er med en stor portion ydmyghed, jeg går ind til opgaven. Det bliver både spændende og lærerigt,« siger Uffe Tang i en pressemeddelelse.

47-årige Uffe Tang har siden 2012 været ansat på DR. Først som redaktionschef og politisk redaktør, indtil han i 2016 forlod sin lederstilling for at påtage sig opgaven som politisk korrespondent på skærmen.

Uffe Tang er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1999.

I 2006 blev han politisk journalist på Berlingske med fast hverdag på Christiansborg, inden han i 2012 rykkede til DR.

Han tiltræder på TV 2 News til august 2019 efter det forestående folketingsvalg.