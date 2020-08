Uffe Holms manager ærgrer sig over den LeoVegas' pludselige udmelding til pressen et halvt år efter samarbejdet stoppede under gensidig aftale

Spilfirmaet meldte ud onsdag i en pressemeddelelse, at de havde sluttet samarbejdet med komiker Uffe Holm, men det var allerede tilbage i januar, at valget blev taget.

»Vi valgte jo netop ikke at gå ud med nyheden tilbage i januar, for vi havde ikke brug for at tage afstand fra dem,« siger Malene Holm, der foruden at være manager også er gift med komikeren.

I pressemeddelelsen, som LeoVegas sendte ud, lød overskriften 'LeoVegas har afsluttet samarbejdet med Uffe Holm som brand ambassadør'.

Uffe og Malene Hom på den råde løbet i 2009, Foto: Teitur Jonasson Vis mere Uffe og Malene Hom på den råde løbet i 2009, Foto: Teitur Jonasson

Det var dog ikke udelukkende firmaet, som valgte at bryde med komikeren. Samarbejdet var kontraktmæssigt bundet til April 2020, men da Uffe ønskede at gå nye veje, blev det ophævet allerede ved udgangen af januar - efter Uffes ønske

Malene Holm forklarer, at de har haft et godt samarbejde, og at det var i god ro og orden, man valgte fra begge sider at stoppe.

»Jeg må indrømme, at jeg er ærgerlig over forløbet,« lyder det fra hende.

Manageren fortæller, at man fra LeoVegas' side samtidig med, at Uffe Holm meldte, han ville ud, også havde gjort sig samme tanker.

Man havde taget de politiske snakke til sig, og havde overvejet at droppe kendte og sportsstjerner i reklamerne. Derfor stoppede det dengang helt udramatisk

»Nu havde vi jo prøvet det, og vi havde været sammen om at lave reklamerne igennem tre år og havde også selv været med til at bestemme, hvordan de konkret skulle være, så nu følte vi bare, at det var tid til noget andet,« siger hun.

B.T. har taget fat i LeoVegas for at høre, hvorfor de pludseligt sendte en pressemeddelelse ud, som gav udtryk af, at det var dem, der havde sluttet samarbejdet.

Det har dog ikke været muligt at fange dem over telefon, men i stedet har de sendt en kommentar i en mail, som tydeligere klargør, at det var en gensidig beslutning.

'Vi afsluttede samarbejdet med alle vores danske brandambassadører ved overgangen af 2019/2020 grundet ny position på markedet. Samarbejdet med Uffe har fungeret rigtig fint, og vi var enige om at afslutte det, skriver Hans Uhrus, LeoVegas Kommunikationsdirektør.