Standupkomiker Uffe Holm er tirsdag på vej hjem til familien efter 14 dages corona-isolation i et sommerhus i Nordjylland.

Her har de sidste 14 dage alene i corona-isolation været én lang positiv overraskelse fortæller Uffe Holm til B.T.:

»Da jeg skrev på Instagram, at jeg sad i karantæne, begyndte en masse mennesker at skrive til mig, om jeg havde brug for noget, og som kom med mad til mig. Både folk, som jeg kender, folk, som jeg måske ikke har snakket med i lang tid, og også bare andre, der sad i sommerhuse i nærheden, der ville hjælpe. Det var eddermame sødt.«

Han tilføjer:

»Det kan godt være, at der er en masse idioter, der hamstrer og stjæler hospitalssprit. Det her har også bare vist, at vi har et rigtig fint fællesskab.«

Den 43-årige komiker var sammen med otte venner på skiferie i den østrigske by Ischgl, da alle corona-alamer begyndte at larme, og så var det ellers bare om at komme hjem hurtigst muligt og gå i karantæne.

»Vi havde undersøgt alt inden, og da vi tog derned, var der slet ikke corona i Østrig,« fortæller Uffe Holm til B.T. og tilføjer, at han reagerede hurtigt, da han godt kunne se, at den var helt gal.

»Det er ikke for at hytte mit eget skind, men mens der var mange der, sagde: 'Arh vi tager lige de sidste to dage med, vi har jo liftkort', så var jeg bare 'vi skal hjem nu!'.«

Han fortællere videre:

»Vi boede jo 200 meter fra det hotel, hvor en norsk bartender smittede 2000 mennesker med corona.«

Uffe Holm har følt sig sløj, men er ikke blevet testet for corona. Som han tidligere har fortalt, bliver kun folk, der er rigtig syge, testet, men da flere af dem han har rejst med er blevet testet positive, har han ikke taget nogle chancer og ageret, som om han var smittet.

»Jeg var så heldig, at min kone havde pakket en bil til mig. Så da jeg kom fra lufthavnen, satte jeg mig direkte ind i bilen uden at have kontakt med andre og kørte i sommerhus.«

For at få tiden til at gå i sommerhuset har Uffe Holm dagligt lavet en masse små humoristiske videoer til sine profiler på sociale medier -blandt andet med tips til, hvad man kan lave, når man er alene.

»Det er gået helt fantastisk. Folk har virket til at være glade for det. Jeg synes, mine følgere generelt plejer at være gode til at kommentere og så videre, men man kan godt mærke, at vi lige nu er i en tid, hvor alle bare kigger ekstra meget på deres telefon hele tiden.«

Derudover har isolationen givet ideer til et nyt onemanshow.

»Arbejdstitlen er '#Staythefuckhome'. Jeg har fulgt meget med i nyhederne og kan se, at det største problem har været for os danskere at forstå alvoren i det her. Nogle bliver grådige, andre hjælper. Så jeg tænker at lave et halvvoksent standupshow om alle de her sjove episoder.«

Nu glæder Uffe Holm sig først og fremmest til at komme hjem til familien.

»Det bliver sgu dejligt,« slutter han.

Her kan du se en af Uffe Holms karantæne-videoer: