Den kendte komiker Uffe Holm er blevet frakendt kørekortet i et år.

Retten i Lyngby kendte ham skyldig i tre gange at have forbrudt sig mod fartgrænserne, og så faldt hammeren. Komikeren forsøgte ellers at tale sig fra en frakendelse.

Ifølge Se og Hør fortalte Uffe Holm i retten, at skiltene med fartbegrænsningerne i ingen af de tre tilfælde var opsat, så han tydeligt kunne se dem, men den forklaring købte dommeren ikke.

Efterfølgende erkendte komikeren, at dommen var i orden.

»Jeg havde set den komme. Det er simpelthen bare mig, der ikke har set de skilte,« sagde han til se og Hør efter domsafsigelsen.

Udover frakendelsen af kørekortet skal han også betale en bøde på 9.500 kroner.

Den mest alvorlige af komikerens tre fartforseelser fandt sted om aftenen den 15. april 2015.

Her kørte Uffe Holm med 114 km/t på Helsingørmotorvejen på en strækning, hvor den maksimale hastighed var 80 km/t på grund af vejarbejde. Det svarer til en hastighedsoverskridelse på mere end 40 procent.

De to andre fartforseelser stammer fra 2015 og 2017.

Anklagemyndigheden gik efter en ubetinget frakendelse, fordi Uffe Holm før har fået en betinget frakendelse af kørekortet og har begået de nye forseelser inden for prøvetiden.

Trods frakendelsen af kørekortet kommer Uffe Holm ikke til at skrue ned for blusset.

Han overvejer at gøre brug af både cyklen, bus, tog og en privatchauffør, når han skal rejse Danmark tynd med sine shows.