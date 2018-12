Uffe Holm er - ud over at være kendt for at lave stand-up - også kendt for sin Instagram, hvor han lægger videoer ud af sig selv og sine børn. Nu er familien Holm aktuel med julesangen 'Englebørn'.

Sangen blev udgivet fredag i sidste uge og ligger allerede i toppen af hitlisterne i Danmark.

»Det, som folk kan lide på de sociale medier, er især sange. Og så tænkte vi, at vi selv kunne lave en sang, og hvorfor så ikke en julesang? Det er jo hyggeligt, og vi er selv meget glade for julen derhjemme,« siger Uffe Holm til B.T.

I sangen er det Uffe Holm selv, der synger, og i omkvædet deltager hans børn, Texas og Holly. Også i musikvideoen er de alle tre med.

Uffe Holm har ikke haft de store overvejelser omkring børnenes deltagelse.

Der er nemlig delte meninger om, hvordan man bruger de sociale medier i forhold til sine børn, og om man kan tillade sig at lægge billeder ud af dem.

Uffe Holm forsikrer dog om, at begge hans børn nyder at være foran kameraet og også har haft det sjovt med indspilningen af sangen.

»I sangen synger de ikke så meget, men kommer mere med sjove kommentarer. De er jo vante til Instagram. Og de synes, det er sjovt. På det punkt er de iskolde,« siger Uffe Holm.

4-årige Holly Holm er efterhånden et kendt ansigt. Nu er hun aktuel med en julesang sammen med sin far, Uffe Holm. Foto: Universal Music Danmark Vis mere 4-årige Holly Holm er efterhånden et kendt ansigt. Nu er hun aktuel med en julesang sammen med sin far, Uffe Holm. Foto: Universal Music Danmark

Uffe Holm har kun fået god respons, siden sangens udgivelse fredag i sidste uge.

»Vi har ikke fået én eneste negativ kommentar på sangen. Vi har kun fået kommentarer om, hvor glade vi gør folk, og hvor godt humør, vi gør dem i,« siger Uffe Holm, som tror, de negative kommentarer om hans børn på de sociale medier er ovre.

»Jeg tror, dén dér bølge med at være negativ omkring det er ved at være ovre. Folk har taget rigtig godt imod det og kun skrevet positive ting, så det er bare skønt. Jeg tror også, vi er ved at nå til et punkt, hvor folk, der vil sige negative ting, ikke gider, fordi man alligevel ikke kommer nogen vegne med det. Især ikke her i julen, der skal vi jo være glade,« siger han.

På musiktjenesten Spotify har sangen knap 63.000 afspilninger, og på Uffe Holms hovedmedie Instagram har videoen knap 200.000 visninger.

Uffe Holm har skrevet sangen i samarbejde med Clemens og Basim. Han vidste ikke, hvordan udfaldet ville blive, og han havde ikke i sinde, at den ville ville blive så populær, som den allerede er blevet.

»Vi er jo ikke en musikerfamilie, men en komikerfamilie. Så, hvis det var blevet en lortesang, var det fair nok. Nu er vi bare så heldige, at vi har lavet en pissegod sang.«

Familien Holm har ikke planer om at udgive andre sange. Nu vil de i stedet fejre julen og successen.

»Nu tager vi det stille og roligt. Og så hygger vi os lige med det her. Julesangen var bare et skørt og sjovt påfund, og så vi må se, hvor lang tid den holder,« siger Uffe Holm.

For familien Holm bliver det en traditionel jul uden de store overraskelser.

»Det bliver stille og roligt med flæskesteg og and, dans rundt om juletræet, gaver og god rødvin. Så det er meget standard. Mon ikke vi tager en tur om træet med vores julesang 'Englebørn',« siger den 42-årige komiker.

Uffe Holm vil det næste stykke tid fokusere på sit kommende one-man-show, 'Insta-champen'.

»Uffe Holm er tilbage. Han har aldrig været mere tilbage,« siger komikeren.