»Hun reagerede med en tilbageholdt nervøsitet på mine vegne. Jeg havde jo fået børn og var i et dejligt forhold til min ene søns mor, Kirsten.«

Reaktionen kom fra Uffe Elbæks mor, da politikeren som 31-årig første gang valgte at præsentere hende for en mandlig affære. Noget, der affødte en periode, hvor Uffe Elbæk igen og igen måtte tage stilling til sin seksualitet, fortæller han i Radio4-programmet 'Portrætalbum'.

»Min mor var sådan: 'Ej Uffe, tror du ikke, det her bare er noget, du skal prøve af, og tænk nu på dine børn og dit forhold til Kirsten, og så videre. Så der var helt klart forbehold.«

I det store perspektiv har Uffe Elbæk dog oplevet, at folk har respekteret det valg, han traf dengang, selvom det også var en ganske tumultarisk periode.

Der var selvfølgelig spørgsmålet om, hvad der skulle ske med hans forhold, men også et spørgsmål om, hvad politikeren helt generelt skulle gøre med sin seksualitet.

»Var jeg så homo? Fuld homo? Slut 80erne var sådan en svingdørs-seksualitetsperiode, hvor jeg både var sammen med dejlige kvinder og dejlige mænd.«

Men til sidst kunne Uffe Elbæk ikke længere finde ud af at være så splittet indeni, så han følte, at han blev nødt til at vælge side.

Og den faldt som bekendt ud til mændenes side.

Den splittelse, han selv følte, tror han ikke, at nær så mange unge nødvendigvis oplever i dag.

»Jeg tror ikke, de har så massivt brug for at vælge side. Seksualitet er en meget mere flydende størrelse, og der er en meget mere queer-tilgang, at man kan godt være til både det ene og det andet.«

Adspurgt om Uffe Elbæk ville ønske, han havde defineret sin homoseksualitet tidligere i livet, kalder han det et umuligt valg at blive stillet over for.

»Jeg ville jo ikke være foruden Frej og Jacob (Uffe Elbæks sønner, red.), for de betyder alt for mig, men når det så er sagt, så vil jeg håbe for andre unge, at de ikke holder deres egen livskraft så meget tilbage, som jeg gjorde i en periode.«

Du kan høre hele afsnittet af 'Portrætalbum' med Uffe Elbæk her.