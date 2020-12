Når nytåret rammer, er det ofte en stor og festlig begivenhed for mange danskere. Men ikke nødvendigvis for modeekspert og direktør Uffe Buchard, der ofte vælger at holde nytår ene mand.

Det fortalte han i lørdagens udgave af 'Mads og Monopolet'.

Han og resten af monopolet skulle i dilemma tage stilling til, hvorvidt lytteren Christina skal invitere sin nabo til jul.

Christina har nemlig en fornemmelse af, at naboen, der bor alene, er ensom.

Uffe Buchard. Foto: Linda Kastrup Vis mere Uffe Buchard. Foto: Linda Kastrup

Uffe Buchard mener i programmet, at hun roligt kan række ud og sende en invitation.

Men hun skal også huske på, at tingene ikke nødvendigvis er, som de ser ud, mener Uffe Buchard, der efterfølgende bruger sig selv som eksempel.

»Bare fordi man er alene, så er man ikke nødvendigvis ensom. Det kan godt være en misforståelse. Det kan godt være, han hygger sig med det,« lyder det fra Uffe Buchard.

Det er så her, han nævner, hvordan han ofte fejrer årets sidste dag alene.

Ifølge Uffe Buchard er det noget, der måske kan komme bag på andre, men ikke desto får det noget særligt frem i ham:

»Jeg fester sgu nok til daglig. Ikke lige nu med corona. Men det der med at sætte sig ned – med champagne og kransekage – i eftertænksomhed i stedet for at fyre den af, det kan også bruges til noget og kan anbefales. Jeg gør det nogle gange,« siger Uffe Buchard.

B.T. ville gerne have spurgt Uffe Buchard nærmere ind til hans kommentarer, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Uffe Buchard er efterhånden en fast bestanddel af 'Mads og Monopolet' og har været det i mange år.

Derudover er han blandt andet direktør og stifter af firmaet Darling, der er et agentur, som beskæftiger sig med mode, skønhed og interiør.