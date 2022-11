Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespiller Will Smith vakte opsigt tidligere i år med sin lussing på direkte tv.

I december udkommer skuespillerens nye film 'Emancipation', men han forstår dog godt, hvis fans endnu ikke er klar til at lukke ham ind i varmen igen.

Det fortæller han i et interview i et program på Fox News.

»Jeg forstår til fulde, hvis nogle ikke er klar, det vil jeg respektere, og jeg vil tillade dem plads til ikke at være klar,« siger Will Smith til værten Kevin McCarthy og fortsætter:

»Min største bekymring er mit team. Antoine Fuqua (Filmens intrusktør, red.) har lavet, hvad jeg mener er det bedste værk i hans karriere.«

Antoine Fuqua har stået bag flere storfilm, blandt andet 'Kong Arthur', 'Olympus Has Fallen' og filmserien 'The Equalizer'.

Den 54-årige skuespiller vakte opsigt under Oscar-uddelingen tilbage i marts, hvor han gik op på scenen og stak komikeren Chris Rock en lussing, efter at han havde lavet en joke om Will Smiths hustru, Jada Smith. Chris Rock sammenlignede nemlig Jada Smith og 'GI Jane' med hinanden – hvilket blev for meget for Will Smith.

»Hold min kones navn ud af din fucking mund!« sagde han dengang.

Siden optrinet til Oscar-uddelingen har Will Smith været ude og undskylde for sin opførsel, han og blev efterfølgende udelukket fra Oscarshowet de næste 10 år.

Ifølge Fox News kan Will Smith meget vel modtage endnu en nominering til Oscar-uddelingen for sin nye film – men her må han så ikke deltage.