J.K. Rowling har i den grad været i vælten de sidste par dage. Nu afslører Harry Potter-forfatteren voldsomme detaljer om sin fortid.

Den 54-årige forfatter blev lagt for had i kølvandet på udtalelser, som kritikere vurderede som værende transfobiske.

Forfatteren hentydede i et tweet, at man kun er en kvinde, hvis man menstruerer, hvilket fik fans og sågar 'Harry Potter'-skuespilleren Daniel Radcliffe til at tage afstand fra hende.

Den voldsomme kritik har nu fået J.K. Rowling til at skrive et blogindlæg på intet mindre end 3.600 ord, hvori hun forklarer baggunden for sine kontroversielle holdninger.

Indlægget har hun publiceret på sin egen hjemmeside, og her fortæller hun, at hendes egen fortid har påvirket hendes syn på sagen.

Den verdensberømte forfatter har nemlig været udsat for vold i sit første ægteskab med den portugisiske journalist Jorge Arantas, og derudover afslører hun, at hun var udsat for seksuelt misbrug, da hun var i 20'erne.

'Jeg nævner ikke disse ting for at få sympati,' skriver hun uden at nævne navnet på personen, der misbrugte hende seksuelt.

'Jeg nævner dem i solidaritet med det store antal kvinder, der har historier som mig, men som er blevet dømt som værende snæversynede, fordi de har bekymringer omhandlende kønsopdelte områder,' fortsætter hun og hentyder til risikoen for f.eks. at skulle klæde om med en person, der tidligere var en mand.

J.K. Rowling understreger i sit skriv, at hun vil have, at 'transkvinder kan føle sig sikre', men at hun på samme tidspunkt ikke vil have, at personer, der er født som kvinder, skal føle sig mindre sikre.

Forfatteren påpeger endvidere, at hun er fortaler for ytringsfrihed, og at hun efterlyser den samme forståelse og empati, som kritikerne forventer af hende.

'Den sidste ting, jeg vil skrive omkring dette, er følgende: Jeg har ikke skrevet dette essay i håbet om, at nogle hiver violinen ud og spiller på den for mig,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg har kun skrevet det, fordi jeg - ligesom alle andre mennesker på planeten - har en indviklet fortid, som har formet min frygt, mine interesserer og mine meninger.'