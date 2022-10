Lyt til artiklen

Mads Mikkelsen gør det. Nikolaj Coster Waldau, Pilou Asbæk og mange andre. Og de seneste år er Peter Mygind også kommet med på holdet. Som en af dem, udlandet vil have fingre i. Og det glæder ham.

»Men ikke for enhver pris,« understreger Peter Mygind.

Lige nu er der en stor tysk international serie på bedding, som han endnu ikke kan røbe så meget om.

Han får – med egne ord – »tilbudt de vildeste ting«. En del af dem må han dog af praktiske grunde takke nej til.

At Peter Mygind er blevet så populær i Tyskland, skyldes blandt andet tv-serien 'Sommerdahl'. Foto: TV 2 Henrik Petit Vis mere At Peter Mygind er blevet så populær i Tyskland, skyldes blandt andet tv-serien 'Sommerdahl'. Foto: TV 2 Henrik Petit

Den populære danske krimiserie 'Sommerdahl' optager nemlig fire måneder af hans liv årligt, hvor der ikke er plads til andre opgaver.

»For jeg skal også huske at passe på mig selv efter alt det, der skete sidste år,« siger han med reference til, hvordan han i efteråret 2021 blev sendt til tælling med galoperende stress.

Men det er ikke den eneste årsag til, at Peter Mygind er meget selektiv med, hvad han siger ja til. For at filme i udlandet har også sine omkostninger.

Omkostninger, som han ikke er villig til at betale.

»Det er røvsygt at spise alene på et femstjernet hotel. De fem uger, hvor jeg boede i London, mens jeg filmede 'Last Christmas', havde jeg for eksempel en privatchauffør.«

»Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge ham til. Det lyder utrolig luksuriøst. Men det er sindssygt ensomt,« fortæller Peter Mygind og fortsætter:

»Jeg er et utrolig socialt menneske, og det er også derfor, at Lise og jeg har valgt, at vi bor med hele vores familie, bor sammen fire generationer, fordi jeg kan lide at have mennesker omkring mig.«

»Selvfølgelig kan jeg godt lide at gå en tur i skoven eller ligge en hel dag på sofaen alene, men jeg vil have en at snakke med, inden jeg går i seng, og når jeg vågner. Og det er den store pris at betale, hvis du vil udlandet for meget.«

Afstanden og manglen på det sociale er da også grunden til, at Peter Mygind har skrinlagt den drøm, som de fleste skuespillere har. Om det store magiske Hollywood.

At indspille filmen 'Last Christmas' var et eventyr. Men også et ensomt et. Foto: Universal Pictures Vis mere At indspille filmen 'Last Christmas' var et eventyr. Men også et ensomt et. Foto: Universal Pictures

»Jeg har holdt en masse møder derovre, men så kom corona, og så røg det. Men fint nok. For hvis du vil arbejde i Los Angeles, skal du være der i to til tre måneder. Og det gider jeg ikke,« siger han ligeud.

»Det er fedt nok, at folk hiver i én, men det nytter ikke noget, hvis man sidder på et hotel og ryster af ensomhed. For det er jo ikke meningen med livet.«

Derfor er Peter Mygind glad og taknemmelig over, at de syd for grænsen har fået øjnene op for ham.

»Tyskland har forelsket sig i mig. Og det er udelukkende på grund af, at jeg er et røvhul i 'Borgen',« siger han glad.

Den kommende serie i Tyskland strækker sig ifølge Peter Mygind over mellem 20 og 30 optagedage i 2023. Overskueligt. Og tæt på.

»Fordi jeg er et socialt menneske, betyder det sindssygt meget for mig, at det ikke er længere væk, end at jeg kan komme hjem til min kone og familien med en flyver i weekenden.«

»For det er dét, der skal til, for at jeg kan fungere, have mit humør og min mening med livet.«