»Forbløffende figur«, »elegant talje«, »smukke træk.«

Daily Mail skorter ikke med de rosende ord, når mediet skal beskrive Helena Christensen. Man synes kort og godt, at hun »ser sensationel ud«.

Således har mediet begåeet et hyldende skriv om den danske model, der lige nu er aktuel i en ny undertøjskamapagne.

»Alle øjne var bestemt rettet mod Helena Christensen, da hun ledte all star-modellerne an i dette års Victoria's Secret-julekampagne,« skriver mediet indledende.

Her et af de billeder, som Daily Mail omtaler i artiklen. Foto: Victoria's Secret via Bestimage

Herefter følger en lang række beskrivelser af billederne med den 51-årige model. Og journalisten har absolut ikke sparet på adjektiver og adverbier.

»Helena så strålende ud, da hun smilte stort til kameraet«, og »brunetten viste sin hotte skikkelse frem i et iøjnefaldende sæt og viste glimt af sin spændte mave gennem en rød kjole«, er blot nogle af de fraser, mediet er tyet til i artiklen om Helena Christensen.

Der hersker da heller ingen tvivl om, at den mangeårige model i manges øjne er en smuk kvinde. Det vidner hendes alenlange CV om.

Et CV, der blandt andet tæller flere kampagner for netop Victoria's Secret.

Helena Christensen var en af de orignale Victoria's Secret-engle og var på kontrakt i 90'erne, hvor hun blandt andet lavede kampagner med Tyra Banks og Karen Mulder.

Modelarbejdet holder hun stadig ved lige i dag, men derudover arbejder hun også som fotograf. Hun har blandt andet skudt flere billeder til ELLE og Marie Claire.