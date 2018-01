Det er ikke nogen hemmelighed, at Kardashian-søstrene deler meget på de sociale medier. Også når det kommer til deres kroppe, som de oftest gladeligt viser frem.

Og onsdag valgte Kourtney Kardashian at dele et yderst afslørende billede af sig selv med sine 60 millioner følgere.

Den 38-årige reality-stjerne har lagt et billede op, hvor hun sidder på en sten uden en trevl på kroppen og kigger ind i kameraet.

Til billedet skriver hun blot 'fitness uge på min app', og tv-stjernen ligner da også en, der selv er i flot form.

fitness week, on my app Et opslag delt af Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) den 10. Jan, 2018 kl. 12.54 PST

Billedet har i skrivende stund fået mere end to millioner 'likes', og et kig på Kardashian-søsterens Instagram afslører da også, at et billede af den kaliber bestemt ikke er hverdagskost.

Kourtney Kardashian er den ældste i søskendeflokken, der udover hende inkluderer Kim, Khloe, Kylie og Kendall.

Hun har tre børn - Mason, Penelope og Reign - med ekskæresten Scott Disick, som også optræder i det berømte program 'Keeping Up with the Kardashians', hvor seerne får et indblik i familiens liv og hverdag.

I dag danner Kourtney Kardashian par med 24-årige Younes Bendjima, mens Scott Disick har fundet sammen med Sofia Richie, der er datter af sangeren Lionel Richie.

Inden da blev han ofte fotograferet med forskellige kvinder, men nu lader det dog til, at han er faldet til ro.

Kourtney Kardashian og Scott Disick nåede at danne par i ni år, inden hun gjorde det forbi.