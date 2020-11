Den kendte supermodel og tv-vært Tyra Banks har tydeligvis ikke problemer med at få mad på bordet.

Noget, hun kom til at fremhæve på en uheldig måde på sin Twitter-profil. Det skriver News.com.

Den 46-årige verdensstjerne skrev 30. oktober, hvordan hun har hang til en lidt – vil nogen mene – ødsel tilgang til at finde den rette takeaway-mad.

»Sjovt faktum; Jeg elsker at bestille den samme ret fra mange forskellige mad-apps og restauranter på samme tidspunkt... Det er rigtigt. Når så varerne ankommer, så rangerer og sammenligner jeg alting. Så ved jeg, hvad jeg skal bestille i fremtiden, og hvad jeg skal undgå. Hvilket er dit favoritsted at bestille fra?'

Tweetet har dog ikke kun skabt en samtale om gode steder at skaffe nem mad. I stedet er det faldet i unåde hos forskellige følgere, fordi de mener, det er upassende med så løssluppent et forhold til mad, mens der er folk, der sulter i Amerika.

For corona-pandemien har ikke alene kostet en masse menneskeliv, den har også gjort, at der er mange, som har mistet deres job.

'Jeg fik et angstanfald over at bruge 146 kroner på takeaway forleden og har brugt min opsparing for at få råd til madvarer. Jeg ved godt, du ikke mente noget ondt med dit opslag, men jeg håber, du forstår, hvorfor folk ikke reagerer positivt. Der er amerikanere, der sulter,' skriver en bruger direkte addresseret til Banks.

Og vedkommende bakkes op af en række andre Twitter-brugere.

'Hvorfor ikke donere 1000 dollars til forskellige godgørende organisationer, som giver mad og husly til mennesker. Så kan du sammenligne dem og se, hvem der behandler mennesker bedst med de få ressourcer, de har, og så kan du fortsætte med at donere, til de ikke længere er nødvendige,' skriver en anden af kritikerne.

'Du har talt om det her før. Hvorfor bliver du ved med at blære dig med at smide mad ud, når så mange sulter eller må opsøge hjælpeorganisationer? Får det dig til at få det bedre med dig selv?' spørger en anden Twitter-bruger.

Selv har Tyra Banks dog ikke været ude og kommentere på sagen. Hun er nøjedes med at slette sit oprindelige opslag.