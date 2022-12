Lyt til artiklen

Han var kendt som den enarmede mand i kultserien 'Twin Peaks'.

Men nu er skuespilleren Al Strobel ikke mere.

Han er død i en alder af 83 år, bekræfter producenten Sabrina Sutherland til Variety.

»Han var et uerstatteligt menneske og vil altid være en del af vores Twin Peaks-familie,« siger hun i en officiel udtalelse på vegne af den efterladte familie.

Al Strobel i 'Twin Peaks - Laura Palmers sidste dage' fra 1992. Vis mere Al Strobel i 'Twin Peaks - Laura Palmers sidste dage' fra 1992.

Al Strobel spillede den historiebærende rolle som den besatte, enarmede mand ved navn Phillip Gerard i den originale 'Twin Peaks'-serie fra 1990, i filmen to år efter og i opfølgerserien 'Twin Peaks: The Return' fra 2017.

Og Al Strobel havde også kun en arm i virkeligheden, efter han som 17-årig mistede armen i en bilulykke.

Men udover glansrollen som den enarmede mand havde den 83-årige skuespiller også succes i et væld af andre roller, såsom filmen 'Riochet River' og tv-filmen 'Child of Darkness, Child of Light'.